EL VICEGOBERNADOR SASTRE RECONOCIÓ QUE “SERÁ DIFÍCIL VOLVER A SESIONAR”

12:09 am

Tras la marat ónica sesión legislativa de este martes, el vicegobernador Ricardo Sastre reconoció que todos los instrumentos que se enviaron desde el Ejecutivo para su tratamiento “debieron hacerse de nuevo”, dijo en alusión a los textos de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió el gobernador Mariano Arcioni desde el inicio del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.

Sastre sostuvo que tras el rechazo a los DNU, los diputados analizaron la documentación y redactaron las normas que finalmente fueron aprobadas “en forma unánime”, dijo al señalar que entre los legisladores de todos los bloque se buscó alcanzar consensos para trabajar en beneficio de la comunidad.

Consultado por El Diario acerca del futuro funcionamiento de la Legislatura provincial, el Vicegobernador reconoció que “desde mañana (miércoles), los trabajadores seguirán con las medidas de fuerza”, remarcando que hubo un compromiso específico de los trabajadores legislativos de asistir en la sesión de este martes pero todo indica que “va a ser muy difícil sesionar si no se resuelve la situación del pago de sueldos”, dijo Sastre.

En cuanto a la convocatoria al Ministro de Economía para el análisis de la autarquía para los poderes Legislativo y Judicial, el Vicegobernador remarcó que la independencia de los poderes del Estado “es muy importante, pero creo que hay momentos para plantear la autarquía”, y en su opinión esta no sería la ocasión apropiada por entender que en este momento no estarían garantizados los fondos.