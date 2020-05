AJEDREZ VIRTUAL

El equipo de Chubut, participó días atrás en el Torneo Interprovincial de Ajedrez, jugado ante sus distintas Federaciones provinciales.

Una muy buena actuación logró cumplir el conjunto chubutense, al ubicarse en el 2° lugar en este certamen, jugado a través de la plataforma Lichess.

2° puesto para los jóvenes chubutenses en la cita Interprovincial

El equipo de Chubut, se ubicó en el 2° puesto en el Torneo Interprovincial de Escuelas Secundarias, jugado días atrás ante distintas Federaciones provinciales y a partir de la plataforma virtual Lichess.

El equipo de escuelas secundarias de Chubut, formado por alumnos de las localidades de Rawson, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Río Mayo y Sarmiento, participó de un Encuentro de Escuelas Secundarias, el cual fue organizado por la Coordinación de Ajedrez Educativo de Catamarca. Se ubicaron en el segundo lugar detrás de los vecinos patagónicos de Río Negro. Completó el podio Santiago del Estero.

Se jugó en la plataforma Lichess en formato arena y participaron además de las mencionadas provincias, Buenos Aires, Mendoza, Santa Cruz, La Rioja, Corrientes, Misiones.

Desde el área de Educación Física del Ministerio de Educación del Chubut, se brindan las felicitaciones al equipo que representó a la provincia esperando que obtengan tan buenos resultados en las próximas ediciones.

El equipo Chubut, que podía estar integrado hasta por 20 jugadores, se conformó por jugadoras de toda la provincia, desde las localidades de la costa, como ais también del sur provincial y de la cordillera.

Ajedrez – Torneo Interprovincial

Tablero Nombre Localidad Escuela

1° Martin Salamanca Com. Rivadavia 766

2° Carla Draguicevich Com. Rivadavia 704

3° Santiago Villarroel Com. Rivadavia 743

4° Jorgelina Musiquel Com. Rivadavia 711

5° Cristian Schlund Rawson 702

6° Sofia Schlund Rawson 752

7° Pablo Nock Trelew 762

8° Agustín Fermín Trelew 730

9° Lautaro Solís Trelew 748

10° Lucas Leyh Trelew 748

11° Bruno Sauer Trelew Adventista

12° Gennaro Carrizo Pto. Madryn 741

13° Homero Oldani Pto. Madryn 728

14° Alissa Bianchi Pto. Madryn 703

15° Brisa Colinecul Esquel 735

16° Priscila Tranamil Río Mayo 706

17° Alexis Pasetti Sarmiento 739

18° Marzo Lucero Lago Puelo 788