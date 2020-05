EL HOMBRE DE 69 AÑOS NO ESTABA EN AISLAMIENTO Y DURANTE 10 DÍAS FUE ATENDIDO EN UNA CLÍNICA PRIVADA

En la noche de este jueves se confirmó oficialmente un nuevo caso COVID19 en Chubut. Se trata de un ciudadano de 69 años de la ciudad de Trelew, sin antecedentes de viaje, que comienza hace 10 días con cuadro respiratorio de vía área superior, que posteriormente presenta dificultad respiratoria por lo cual realiza consulta a profesional de la Clínica San Miguel, quien solicita estudios, luego de lo cual lo deriva a la guardia del Hospital Zonal de Trelew, por concluir que presenta criterios para definirlo como Caso sospechoso.

Este paciente no estaba en aislamiento y mantuvo contacto estrecho con diferentes empleados de la clínica privada, donde inicialmente se lo trató por una presunta sinusitis. Al no tener nexo epidemiológico, una de las hipótesis que barajan es que se contagió a través de la circulación local del virus. En esa clínica privada, no estaba aislado y ahora realizarían testeo a todo el personal que participó de su atención, ya que incluso pudo haberse contagiado dentro de ese centro asistencial.

Se trata de una persona que integra el denominado grupo de factores de riesgo por sus patologías previas, y ahora buscan determinar todos los contactos estrechos que mantuvo en las últimas semanas, ya que aun no se ha podido determinar el origen del contagio.

Tras presentar los síntomas compatibles con COVID-19, desde la Clínica San Miguel lo derivan al hospital de Trelew a última hora del miércoles, y al día siguiente se confirma el diagnostico por prueba de PCR. Se encuentra internado en aislamiento en la Unidad de Terapia Intensiva, sin criterios actuales de asistencia respiratoria mecánica.

“Las medidas de intervención se iniciaron al momento de su confirmación de manera que se han relevado los Contactos Estrechos, que se encuentran cumpliendo el ASO, bajo monitoreo. Se encuentra en investigación la fuente de infección”, precisó el Ministerio de Salud.