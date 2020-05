CRECE EL RECLAMO POR EL PAGO DE HABERES

Cuando ha transcurrido más de una semana de mayo, el Gobierno de Chubut aún no terminó de cancelar los sueldos de marzo de los trabajadores de la Administración Pública ni tampoco comenzó a depositar los haberes correspondientes a abril. Es por esto que desde distintos sectores comenzaron a implementar mecanismos de protesta.

Ante la imposibilidad de salir a las calles para manifestarse, jubilados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitieron un comunicado para explicar la situación en la que están y también apuntaron contra el gobernador Mariano Arcioni.

Puntualmente, fue el centro de jubilados de ATE de Trelew la que publicó la nota, aunque desde otras localidades también respaldaron esta postura. En primer lugar, pidieron “poner en evidencia el maltrato que recibimos por parte del Gobernador y su gabinete”.

“Estamos siendo atravesados por una pandemia mundial y llevamos dos meses sin cobrar nuestras jubilaciones que han sido ganadas bajo muchos años de trabajo y dedicación. Somos la población que más riesgo tenemos, no tan solo por el virus, sino también porque la mayoría de nosotros atravesamos enfermedades crónicas que nos llevan al uso de medicamentos que tienen un gran costo”, afirmaron.

En tanto que en un mensaje dirigido al propio Arcioni, los jubilados se mostraron “cansados de ser los que más tarde cobramos y los que menos remuneración reciben. Estamos cansados de tener que rebuscarnos día a día para poder subsistir mientras que usted, señor Gobernador, sigue jugando con nuestras jubilaciones”.

Por último, en un duro mensaje contra el titular del Poder Ejecutivo de Chubut, el documento concluyó diciendo que “ya no podemos esperar más, cumpla con sus funciones”.