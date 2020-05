PANIZZI ALERTÓ QUE EL PROYECTO DE ARCIONI “AVASALLA FACULTAD CONSTITUCIONAL DEL STJ”

El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ), Alejandro Panizzi, hizo referencia al proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo para declarar la autarquía del Poder Judicial. Esta movida de la administración de Mariano Arcioni no fue tomada de buena manera por las autoridades del Poder Judicial, debido a que éstas no fueron consultadas para la creación del proyecto de ley que ya ingresó a la Legislatura.

En este contexto, Panizzi consideró que “nosotros hemos expresado nuestro repudio al proyecto. En primer lugar, se está avasallando una facultad constitucional que tiene el STJ que es la de generar sus propios proyectos de ley para presentar ante la Legislatura sobre normativas que rijan al funcionamiento del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo nos ha subrogado, sin avisarnos, una facultad que es propia, que es la de generar nuestra propia normativa”.

Por otra parte, el ministro del STJ cuestionó que no se haya consultado a las autoridades del Poder Judicial y afirmó que “este no es momento para hablar de estas cuestiones”. Además de las medidas vinculadas con la pandemia del coronavirus, Panizzi recordó que en Chubut estamos atravesando una crisis económica “cuyo final no se vislumbra”.

Posible intervención

“Nosotros no conocemos el proyecto, pero cuando se determine una autarquía en un porcentaje del Presupuesto Provincial sabemos que hay una trampa que es excluir de éste ciertos fondos que tienen un destino determinado, por ejemplo, el dinero que se destina a pagar el servicio de la deuda, ese es un dinero que no ingresa al patrimonio provincial por lo que nosotros quedamos exentos de ese porcentaje”, consideró el ministro del STJ.

Además, pidió que si le exigen al Poder Judicial que administre sus propios recursos, también debe haber una “norma que asegure que van a ser suficientes. De otro modo se suspenderían las actividades del Poder Judicial”.

En cuanto a esto último, el ministro del STJ fue tajante y afirmó que esto último “es una de las causales que establece la Constitución de todos los argentinos para que se declare una intervención federal. No estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de cosas de Estado”.

“Eso no está bien”

“Que el Poder 1 le envíe al Poder 2 lo que tiene que pasar en el Poder 3 sin consultarle al Poder 3, que supuestamente los tres son independientes, evidentemente eso no está bien”, apuntó Panizzi en una entrevista con Canal 9 de Comodoro Rivadavia.

En cuanto a los fondos que recibiría el Poder Judicial en el caso de que se apruebe el proyecto que ya fue enviado a la Legislatura Provincial recordó la crisis económica y financiera que está atravesando Chubut.

“Si esto se aprobara, esto traería consecuencias muy importantes y muy gravosas para el funcionamiento institucional del Poder Judicial por muchos años. ¿Por qué no fue el fruto de una discusión amplia, cristalina, abierta y con participación de la Universidad, de los Colegios de Abogados, del Sindicato y de la Asociación de Magistrados? ¿Por qué se hizo a escondidas? Yo no tengo ninguna respuesta”, apuntó el ministro del máximo tribunal judicial de Chubut.