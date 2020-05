DESAFIANDO EL ‘AISLAMIENTO OBLIGATORIO’ MARCHARON POR LAS CALLES DE MADRYN

«No pagar sueldos es violencia laboral». Esa fue la consigna, concisa y contundente que utilizaron los empleados nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Puerto Madryn al protagonizar una nueva manifestación por las calles céntricas de la ciudad, desafiando las restricciones de circulación que impone el aislamiento obligatorio.

El reclamo de los estatales, a quienes se les adeudan los sueldos de marzo y abril, volvió a las calles, con una movilización que busca visibilizar la problemática en medio de la cuarentena por la emergencia sanitaria. Los empleados públicos se manifestaron a pesar de la amenaza del gobierno que había anticipado que procedería a identificar a quienes participen de las protestas, y se los denunciaría ante la justicia por violar el aislamiento obligatorio.

En un texto entregado a la Secretaría de Trabajo de Puerto Madryn, los agentes recordaron que “desde el año 2018 venimos con problemas salariales, deudas de acuerdos paritarios, pagos escalonados, atraso en los pagos”.

“Actualmente, a la fecha, tenemos compañeras del IPV Puerto Madryn con más de cuatro meses sin cobrar sus haberes”, precisó el texto, donde también se hizo referencia a las manifestaciones esgrimidas en los últimos días, remarcando que “no es nuestra intención romper el aislamiento decretado pero la situación nos arroja a las calles como organización gremial, para visibilizar, una vez más, la realidad sufrida por compañeros y compañeras que deben afrontar sus responsabilidades familiares más sus obligaciones económicas sin cobrar sus sueldos en tiempo y forma”.

Además, criticaron que a todos los reclamos mencionados, “sumamos la violencia de género que se multiplica cotidianamente, con una Comisaría de la Mujer local que no toma las denuncias y una fiscalía ausente”

“Las soluciones a esta crisis que anteceden a la pandemia y que con ella se profundizan, deberán aparecer. De la mejor o de la peor manera, pero es imposible pensar una eternidad en estas condiciones. Porque no somos solamente las y los estatales los que estamos atravesando estas condiciones críticas, somos todos los trabajadores y trabajadoras de la Provincia que hace a la necesidad de una salida urgente”, cuestionaron.

Por último, el documento de ATE Puerto Madryn volvió a reclamar “una vez más el pago de sueldos en tiempo y forma. No al pago de la deuda financiera provincial. Basta de pago escalonado. No a los despidos encubiertos. Queremos nuestros sueldos ya”.