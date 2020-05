CHUBUT ES UNA OLLA A PRESIÓN POR CRECIENTES CONFLICTOS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

A pesar de las restricciones de circulación y la continuidad de la cuarentena por la emergencia sanitaria, este viernes, la protesta social se hizo sentir fuerte en Trelew y Rawson. Docentes, trabajadores pasivos y pensionados nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron por las calles de Trelew para reclamar por el pago de sus haberes. Mientras que, en la capital provincial, más de un centenar de trabajadores de la pesquera Fyrsa marcharon hasta la Casa de Gobierno ante un conflicto laboral porque les adeudan cuatro quincenas.

La grave situación que atraviesan los trabajadores estatales que llevan dos meses con salarios adeudados y un creciente clima de incertidumbre en el sector privado, colocan a la provincia en un escenario de escalada de conflictividad social.

Si se levantara la cuarentena y se flexibilizara la circulación es previsible que cada uno de estos sectores se movilicen para visibilizar sus demandas. Como respuesta, el gobierno de Mariano Arcioni, anunció a través del Ministro de Seguridad, Federico Massoni, que en “eventuales próximas protestas” dispondrán de la policía para que “identifique” a los manifestantes y se les abran causas en la justicia federal por la violación de la cuarentena.

Chubut, una olla a presión

Este viernes, un grupo de docentes y jubilados provinciales se congregaron en las calles de la localidad de Trelew para reclamar por las demoras en el pago de los salarios de todos los trabajadores de la Administración Pública. Previo a esto, trabajadores de la educación del sudeste provincial habían anticipado que el domingo impulsarían una medida similar.

Puntualmente, el secretario general de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Daniel Murphy, afirmó que la protesta que llevarán a cabo el domingo “será sin poner en riesgo la salud de la gente y sin romper la cuarentena, porque se llevarán adelante las acciones con todos los resguardos necesarios”.

“Será un número reducido de personas, y tomaremos todos los resguardos, pero es necesario decir lo que está pasando, sino lo único que podemos ver es cómo no se solucionan los problemas. Hay que mostrar todo lo que dijo el gobierno que iba a hacer y no hizo”, agregó.

El domingo a las calles

Murphy también precisó que “nos reuniremos a las 11 horas el domingo en Güemes y San Martín, es una esquina que muchas veces nos congregó a los docentes. Reclamaremos por los salarios y por un cambio en esta política que nos está llevando al desastre”.

“Lo único que vemos de parte del Gobierno es la intención de utilizar esta pandemia para tapar y ocultar los reclamos”, afirmó el secretario general de la Regional Sur de la ATECh en una entrevista con la FM La Petrolera.

Apuntan contra Arcioni

Además, explicó que “nuestra intención es que se vea en la calle el reclamo que llevamos adelante. Seguramente seremos un número reducido de personas y de esta manera también vamos a tener un mayor resguardo porque no vamos a tener una cantidad enorme de gente junta”.

“Arcioni lo único que sabe hacer es mentirnos, esconderse y seguir fundiéndonos a todos con una política desastrosa, llena de errores, o con la intención de garantizar para unos pocos un montón de riqueza y para el resto lo que sobre”, enfatizó.

Al mismo tiempo, Murphy esgrimió que “lo único que podemos ver es cómo pasa el tiempo y los problemas no se solucionan y se agravan; estamos atados y hundidos cada vez más con respecto a la deuda a nivel provincial”.

Massoni los llevará a la justicia

Sobre las manifestaciones que se registraron en las últimas horas, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, confirmó que “cada vez que tomamos conocimiento de una movilización, ponemos en conocimiento a la justicia por el incumplimiento del artículo 205 del Código Penal. Pedimos que se respete la normativa porque esto no es un juego. Aunque el reclamo sea legítimo, no podemos tirar por la borda el tema salud, no se está en condiciones de hacerlo en este momento”.

Sobre el rechazo de los pedidos a los ciudadanos de Río Negro de la Comarca Andina que pidieron ingresar a Chubut para poder trabajar, el ministro de Seguridad dijo: “La postura de la provincia es tener un control estricto, la respuesta a la gente que viene de otro lugar, es qué no somos la misma provincia y las normativas son distintas. Vamos a respetar a rajatabla la normativa de Chubut”.