GESTIONAN BENEFICIOS PARA LOS PRESTADORES

CHUBUT – El ministro de Turismo, Néstor “Quique” García, se refirió a la situación actual del sector y vaticinó que hablar de un reinicio de las actividades recién sería posible “una vez que contemos con la conectividad”.

No obstante, reconoció que “hablamos de un público que será más cercano y no de uno que venga de 1.500 kilómetros de distancia o más”.

También, confirmó que hubo gestiones ante distintas empresas, entre ellas Camuzzi, para reducir la tarifa de gas a prestadores y que los mismos abonen como residenciales y no comerciales, “ya que están pagando por un servicio que prácticamente tienen inutilizado”, apuntó.

Llegar a todos los sectores

Al respecto, el funcionario provincial explicó que “normalmente, el problema radica en que es muy poca la gente que se entera cuando las medidas son individuales, por lo que nuestro razonamiento fue reunir todas las medidas paliativas que hay, tanto a nivel nacional como provincial, en un solo documento para que llegue a todos los sectores” y precisó que “hay lugares como complejos de cabañas que están aislados, en lugares donde las redes sociales no tienen un gran alcance; por eso, nuestra idea es que las medidas lleguen a todo el sector, por eso creemos que el compendio era una gran medida; lo transmitimos a todos los secretarios de Turismo de la provincia de Chubut, y obviamente, en forma particular a todos aquellos prestadores”.

Paliativos

Asimismo, describió que las medidas se verán plasmadas individualmente, ya que “es un trámite particular con cada una de las entidades que otorgan estos paliativos”, aunque remarcó que “tenemos la certeza de que han llegado a un porcentaje muy alto de prestadores”.

En la misma línea, aclaró que “este compendio no termina ahí, porque cada siete días lo estamos actualizando, dado que todos los días va saliendo alguna que otra medida” y resaltó que “lo importante es que todas estas medidas ya tienen Decreto y están aprobadas, son concretas”.

Conectividad e interconexión urbana

Consultado sobre la reactivación del sector, algo que al momento se constituye como un horizonte lejano, García planteó: “Siempre digo que el retorno de las actividades será una vez tengamos la conectividad, que las rutas se habiliten y que exista la posibilidad de llegar. Ni siquiera estoy hablando de la línea aérea, que tendrá un tiempo más (de demora), pero sí de un alivio de interconexión entre ciudades, algo que hoy está un poco lejos. Actualmente, recién se están permitiendo actividades dentro de las ciudades. Esta semana conversaba con el gerente de La Hoya y planteaba claramente que, sin la cuarentena abierta que pueda permitir un público de Comodoro Rivadavia y otro de Caleta Olivia, sin la Ruta 25 que permite el público del Valle, de Madryn y demás, ahora es impensado que pueda estar funcionando”.

Público cercano

“En este contexto”, continuó el Ministro, “creo que un puntapié inicial va a ser la conectividad, y una vez que contemos con la misma, deberemos pensar bien las posibilidades”.

Sobre esto último, reconoció que “tenemos que hacernos la idea de que, en principio, el público que tengamos será uno que haga un recorrido corto, cercano, no uno que venga de 1.500 kilómetros o más de distancia”.

Reducción de tarifas

Preguntado sobre la situación de aquellas agencias y prestadores que hoy encuentran complicaciones para afrontar los salarios mensuales del sector, García apuntó: “Todo se está charlando y discutiendo. Hay algunas medidas que ya se han adoptado y están dentro del compendio, pero se sigue charlando con distintos sectores. Por ejemplo, para la zona cordillerana estamos conversando con Camuzzi, gestión que involucrará a toda la provincia, para la reducción de la tarifa de gas a la hotelería y complejos de cabaña, de una tarifa comercial a una particular. Ello, porque están abonando como comercial por un servicio que prácticamente tienen inutilizado. Por otro lado, veremos si logramos hasta noviembre o diciembre una tarifa reducida al 50 por ciento. Es una presentación que hemos hecho, lo que sucede es que las propias empresas tienen sus análisis, sus demoras, y estamos esperando una respuesta por sí o por no. Las gestiones se están haciendo todas, aunque las decisiones no dependen exclusivamente de nosotros”, concluyó.