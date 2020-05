DEL 14 AL 20 DE MAYO EN TODOS LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

Del 14 al 20 de mayo, se difundirán a través de distintos medios audiovisuales las propiedades nutricionales y los múltiples usos gastronómicos de la miel alentar su consumo en la provincia, como así también los beneficios que aporta al resto de la producción agropecuaria por la polinización.

Es que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Chubut se sumó a la Campaña Nacional de Promoción de la Miel “Sumale miel a tu vida”.

Cabe remarcar que la difusión se realizará a través de distintos medios audiovisuales debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la actual pandemia por COVID-19.

Producción apícola en Chubut

En este marco, desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, a través del Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA), destacaron que llevan el registro de la producción apícola en la provincia. Y junto al INTA y el SENASA, trabajan en la implementación de un Plan Sanitario Apícola, como así también brindan asistencia técnica a los productores.

Estos tres organismos, junto a las Asociaciones de Productores Apícolas Provinciales, conforman el Consejo Apícola Provincial, cuya finalidad es el trabajo mancomunado de los distintos actores de la cadena productiva. En Chubut, este sector produce entre 50 y 70 mil kilos de miel cada año, dependiendo -entre otros- de los factores climáticos.

Asimismo, la provincia cuenta con alrededor de 165 productores, muchos de los cuales se encuentran nucleados en asociaciones, como ser la Asociación de Productores Apícolas del VIRCh y la Asociación de Productores Apícolas de 28 de Julio y Dolavon; la Asociación Apícola Comarca Los Alerces y Asociación Apícola Comarcal Epuyén; la Asociación de Productores Apícolas de Sarmiento en la zona Sur.

Existen once salas de extracción habilitadas por Bromatología Provincial y dos de éstas también se encuentran habilitadas por el SENASA. Algunas, son de uso comunitario y otras particulares. Los promedios de producción varían mucho en las distintas zonas de la provincia, lo cual se ve mayormente influenciado por las condiciones climáticas de cada región.

Algunos productores además de miel, recolectan polen y propóleo, productos que se obtienen naturalmente de las colmenas. Muchos se abocan al agregado de valor a los productos de la colmena generando mieles cremadas y saborizadas, caramelos de miel y propóleo, barras de cereales, etc., como así también son utilizados en líneas cosméticas, cremas, ceras, etc.