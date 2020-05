LOS DIPUTADOS ACEPTARON LA SUGERENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD

La semana pasada la sesión que se iba a concretar en la Legislatura de Chubut tuvo que ser cancelada por la retención de servicios que está realizando la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) por los incumplimientos del Poder Ejecutivo en cuanto al pago de salarios. En tanto que se confirmó que la sesión que iba a realizarse este miércoles tampoco se concretará.

Lo que sucedió en la víspera fue que el Ministerio de Salud de Chubut, a cargo de Fabián Puratich, le recomendó a las autoridades de la Legislatura que no realicen la actividad parlamentaria “presencial”, debido a que muchos diputados deben movilizarse desde distintas localidades de la provincia hacia Rawson y actualmente están intentando que no haya circulación entre ciudades.

Esta recomendación fue comunicada por el titular del Poder Legislativo, Ricardo Sastre, y los diputados aceptaron las recomendaciones, por lo que la sesión que iba a realizarse finalmente no se hará.

Asimismo, si bien dieron el visto bueno para lo ocurrido en las últimas horas, legisladores de la oposición dialogaron con El Diario y afirmaron que a partir de ahora exigirán que se cumpla con el cronograma que se fijó a principios del corriente año.

Puntualmente, diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio le pidieron que se respeten las fechas establecidas. “No aceptamos ningún tipo de excusas para no sesionar”, argumentaron los legisladores opositores.

Con todo, por diferentes motivos, el Parlamento sigue sin funcionar y es otro de los poderes que permanece paralizado en Chubut. En términos políticos, para el Ejecutivo representa un respiro ya que no hay control parlamentario de las acciones de gobierno, y evita, entre otras cosas, que varios de sus funcionarios sean llamados a brindar explicaciones, tal como lo habían sugerido desde la oposición.