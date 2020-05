SE SOMETERÁ A LA JUSTICIA PARA EVITAR UNA CAPTURA INTERNACIONAL

El pesquero chino Lu Rong Yuan Yu 668 arribará a la rada de Puerto Madryn este martes, pero no ingresará a muelle. Accedieron a someterse a las leyes argentinas y se pondrán a disposición del Juzgado Federal de Rawson, y así evitar que se libre una captura internacional que le complicaría futuras operaciones. La multa sería de menos 10 millones de pesos, lo que representa apenas unos 83 mil dólares, monto insignificante para el volumen económico de lo que se roba de materia prima del mar argentino

Se trata de la embarcación que a finales del mes de abril fue detectado pescando a unos 390 kilómetros mar adentro de nuestra ciudad . Primeramente se habló que el potero había sido capturado por la Prefectura Naval cuando estaba en plan actividad, con sus luces de faena encendidas, artes de pesca desplegadas y en funcionamiento, por lo que se puso en ejecución el protocolo de disuasión para que cesara la actividad de pesca y pudiera ser inspeccionado por una dotación de visita.

Tras varias horas y en medio de un temporal el potero chino logró huir y salir de las 200 millas del litoral argentino. El abogado Roberto Hughes, en declaración al programa radial Cotidiano (LU17 Radio Golfo Nuevo), confirmó que “al armador de este barco chino que, en un primer momento, se había fugado le sugerimos que regresara. Creo que lo está haciendo a la rada del Golfo Nuevo”.

El letrado explicó que la embarcación permanecerá en la rada y no tocará ninguno de los puertos de la ciudad. “El Juzgado Federal nos informó que no tocará ningún puerto sino que irá una delegación del Guardacosta de Prefectura Naval que hará una inspección de la documentación de rigor” comentó el abogado.

Junto a ello, vaticinó que “una vez cumplidos con esos trámites de rigor podrá volver a las aguas internacionales” agregando que “en tiempos normales el capitán bajaría a tierra y lo llevarían al Juzgado de Rawson a declarar. En está ocasión no será así ya que prestará declaración a bordo del buque ante la gente de Prefectura Naval y luego las actuaciones serán remitidas al juez” dijo Roberto Hughes.