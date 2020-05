MUCHOS PROFESIONALES COMPRAN SUS PROPIOS ELEMENTOS

Luego de confirmarse el primer caso positivo de Covid-19 en la localidad del Valle, desde el Hospital Zonal se encontrarían equipados en materia de dispositivos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), aunque la principal preocupación del personal sanitario son los insumos de protección como guantes y barbijos.

A través de distintas campañas solidarias, el nosocomio pudo equiparse con una importante cantidad de insumos, entre ellos barbijos N-95, pero actualmente la mayoría de los insumos que se reciben son enviados a través del Ministerio de Salud de la Nación; la baja calidad de los barbijos enviados desde el Estado Provincial también generó que buena parte de los facultativos médicos deban adquirir sus propios barbijos y guantes, así como también extremar el cuidado de aquellos con los que ya cuentan para evitar su deterioro.

Algunos médicos compran sus propios insumos

Según información a la que tuvo acceso El Diario, “la mayoría de los insumos fueron adquiridos por Nación”, indicó un trabajador del Hospital de Trelew, agregando que “la compra de respiradores se encuentra, actualmente, supeditada a la autorización del Gobierno Nacional en el contexto de la emergencia sanitaria”.

Además, indicó que “el resto de los insumos con los que se cuenta son los que se adquirieron previamente, durante la etapa de contención; también, empresas textiles de la zona están confeccionando prendas descartables para la atención de los pacientes” y advirtió que “lo que no hay son muchos barbijos y los que enviaron desde la provincia no son de la mejor calidad; por eso la mayoría de los médicos mantiene un extremo cuidado de los barbijos 3M, y algunos hasta compran insumos de manera particular y para poder trabajar; incluso, algunos están considerando en dejar de atender pacientes cuando se acaben los insumos, para no arriesgar su propia vida”.

Madryn contará con 20 respiradores

En el caso de Puerto Madryn, el Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” es uno de los más equipados hasta el momento, y las distintas campañas de donaciones por parte del sector privado, conjuntamente con el público y el Estado Municipal, permitió que hoy se cuente con un total de 16 respiradores.

Asimismo, se indicó que aguardan cuatro más adquiridos por el hospital para completar los 20 previstos.

La Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Ísola cuenta con 10 camas disponibles parar respiradores, mientras que el resto de estos últimos se encuentran fuera de dicha área.