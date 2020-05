ROGELIO GONZÁLEZ PIDIÓ QUE BISS INTERVENGA PARA EVITAR EL COLAPSO DE LOS SERVICIOS

El Secretario Gremial del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, Rogelio González, cuestionó que el presidente de la Cooperativa de Rawson, Marcelo Griffhits esté en contra del Convenio Colectivo de Trabajo “ya que tiene intenciones de bajar los sueldos a los trabajadores”.

Indicó que el odontólogo forense pretende además ocupar la presidencia de la Federación Chubutense de Cooperativa. “Nos llama la atención la movida que está haciendo porque si no puede manejar la Cooperativa como pretende hacerlo en la Federación”, reprochó.

González sostuvo que en la Cooperativa de Rawson “están sucediendo cosas muy raras, quiere cambiar la categoría a los comercios de Rawson y pasarlos a residencial y es imposible porque hay cuestiones operativas y estatutarias que se lo impiden”.

Además dijo que la obra de bay pass sobre la calle Moreno y que estuvo parada más de un año se pagó 6 millones de pesos cuando se podría haber hecho por 3 millones, “incluso hay una nota de empleados que le manifestaron al Consejo de Administración su oposición, la obra fue adjudicada de manera directa a Vial Pat y llamó la atención que de un día para otro la obra se reactivó, que la Cooperativa se hizo cargo y la pagó el doble, estas cosas están ocurriendo desde que está Grifiths al mando”.

Todos los juicios perdidos

Rogelio González hizo hincapié en los juicios que nunca ganó la cooperativa, “un empleado le ganó 4 millones y el abogado de la Cooperativa que perdió el juicio cobró 7 millones, es la primera vez que un abogado cobra más que el demandante y Marcelo Griffhits hace caso omiso a todo, y si pretende hacerse cargo de la Federación será muy triste el futuro de las cooperativas”.

Recordó que hubo una demanda de un vecino de Rawson por el olor a cloaca y ganó en el juicio 5 millones de pesos, “otra vez el abogado Rossio lo perdió porque se le pasaron los plazos procesales y dejó que transcurriera la demanda”.

Dijo que están siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Dolavon, que le debe a Rawson 120 millones y nadie hace nada, “es muy extraño, cualquier persona normal ya le hubiera embargado las cuentas a la cooperativa de Dolavon”.

Para González, Griffiths estaría respaldado por una línea partidaria del PJ y mencionan a un referente que pertenece a la subsecretaria de servicios públicos que tiene línea directa con el gobernador, “se dicen peronistas y van en contra de los principios”.

Sueldos

González expresó que el sueldo de este mes no está asegurado, con lo que tendría un impacto muy fuerte, “mientras Griffiths se fue a recorrer el interior junto al tesorero Yañez, no sabemos en carácter de qué, ni como se financia”.

El sindicalista elucubra que Griffith “hace política con el dinero de la Cooperativa y con el sueldo de los trabajadores; después tenemos que soportar que digan que las Cooperativas están mal por culpa de los sindicatos”.

Recordó que los empleados cobraron el sueldo porque le pagaron unas horas antes que ingresara el embargo, “sino, no hubieran cobrado porque Griffiths no estaba de acuerdo de pagar los salarios ese día, el 28”.

Para Rogelio González, es una movida del gobierno y lo están usando a Griffiths “que no puede manejar la quinta quiere manejar la estancia, estamos esperando que baje los sueldos y tire abajo el Convenio Colectivo de Trabajo que está establecido a nivel nacional, si lo quieren toca van a tener un pequeño problemita con el gremio”. ´

“Biss debe actuar”

González sugirió que hay un grupo cercano al gobierno que está detrás de la movida, “la cooperativa de Rawson está siendo manejada de manera desastrosa y los servicios están muy complicados por lo que el intendente Damián Biss debe tomar cartas en el asunto porque si la entidad explota repercutirá en su gestión”.

Dijo que la cooperativa recaudó en enero 70 millones de pesos, 60 en febrero y 50 en marzo, de sueldos tuvo 30 millones; entonces Griffiths que hizo con la plata que ni siquiera pago los aportes”.

Denunció que a pocos días de adjudicar la obra de bay pass por 12 millones de pesos a un empresario de Rawson, Griffiths cambió el reglamento de compra y autorizó que con su firma y la del tesorero puedan hacer compras directas por 12 millones de pesos sin que pase por el Consejo de Administración”.