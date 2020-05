EL INTENDENTE DE TRELEW SE REUNIÒ CON EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

El intendente de Trelew, Adrián Maderna se reunió con empresarios y trabajadores del sector textil para analizar la situación en el Parque Industrial de la ciudad valletana

El diálogo tuvo momentos de tensión, mientras se buscaban alternativas para encontrar una solución en el corto plazo para la crisis que atraviesa la actividad.

Todas las partes coincidieron en que no se despida a ningún trabajador, y que se siga sosteniendo las fuentes de empleo.

Ausentes

Maderna no ocultó su preocupación por la ausencia en la reunión, de las empresas Pelama y Unilan, para lo cual delegó en el secretario de la Agencia de Desarrollo Productivo una visita a las fábricas que ya cuentan con los protocolos actualizados para que comiencen con las actividades.

En ese sentido, indicó que Pelama y Unilan deben confirmar los puestos de trabajo y el inicio de la tarea en las plantas, al tiempo que aclaró que si a nivel nacional hay acuerdos de reducción salarial con el gremio textil, “la conducción provincial y local no puede hacer nada pero el municipio se ocupará de lo que tenga que hacer”, afirmó el Intendente.

Los planteos

Las empresas plantearon que tienen cortada la cadena de pago y que sus clientes no pueden vender, “entonces habrá que empezar a trabajar por turnos y buscar las alternativas para evitar los despidos”, dijo Maderna.

En tanto pidió a los trabajadores que eviten las movilizaciones masivas “tenemos que preservar la salud, no le estamos diciendo que no se movilicen pero deben cuidarse, es una cuestión de cuidarlos y cuidarnos entre todos”.