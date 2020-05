EL INTENDENTE ANTICIPÓ NUEVAS MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DEL AISLAMIENTO

TRELEW – El intendente, Adrián Maderna, aseguró este viernes que se está poniendo en marcha una flexibilización controlada en la ciudad, cumpliendo con todos los debidos protocolos, “siempre trabajando con la premisa de ubicar a la salud por encima de todas las cosas”.

Maderna explicó que estuvo reunido el último jueves con diputados provinciales de la ciudad de Trelew, a quienes pudo interiorizar respecto de “lo que implica la emergencia en la ciudad en materia socio económica y laboral, que será elevada para el análisis del cuerpo deliberativo del Concejo Deliberante”.

Aseguró que la aprobación de este proyecto posibilitará dotar de “herramientas a la Municipalidad de Trelew, teniendo en cuenta lo que deriva de esta pandemia y todo lo que se está atravesando desde hace tiempo”.

En ese contexto dijo además, que junto a los representantes del legislativo también se analizó la situación económica del municipio, el trabajo de asistencia alimentaria que se está llevando adelante, el sistema comercial de la ciudad, y otros temas de la realidad que nos afecta como ciudad.

Acciones

“Este proyecto plantea un paliativo, que dotaría de herramientas al municipio en base a la utilización de algunas cuentas de fondos municipales que no son destinados a ayuda social y sueldos, para oxigenar también distintos sectores de la comunidad”. Remarcó que no se trata de una “solución definitiva”, dijo el Intendente.

Más adelante, Maderna expresó que se mantuvieron reuniones “con la Cámara de la Construcción, con el Ministro de Infraestructura de Chubut, para presentar un proyecto de reactivación de obras y mantener los puestos de trabajo”, dijo y agregó que también “nos reunimos con empresarios y gremios textiles con la premisa básica de poder sostener el empleo”. Además explicó que conoce la realidad de lo que “está sucediendo con el sector comercial, que están pasando un momento delicado”. Analizando todas estas situaciones es que “vamos poniendo en marcha esta flexibilización controlada, que activa el sistema comercial que también sostiene a la ciudad”.

Finalmente reiteró que “siempre se trabaja con la premisa principal de ubicar a la salud por encima de todas las cosas” y que en tal sentido cuentan con “el asesoramiento de profesionales idóneos en la temática, trabajando conjuntamente entre la Coordinación municipal de Salud, con el Ministro de Salud y la Dirección del Hospital.”

“Los diferentes rubros se van flexibilizando paulatinamente, pero siempre y cuando no se registren más casos de Coronavirus”, culminó.