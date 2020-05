LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA CONVOCÓ A UNA MARCHA ESTE DOMINGO

El abogado penalista Carlos del Mármol asumió la defensa de Nicolás “el ruso” Hammond, uno de los acusados de asesinar a Alan Bopp y buscarían plantear la estrategia de legítima defensa para su cliente. «Por favor que esto no quede impune. Que no vuelvan a salir», pidió la hermana de la víctima, quienes marchan hoy a las 17 horas al cumplirse un mes del crimen.

El otro detenido en la causa es Juan Colemil, a quien lo patrocina la defensa pública. A los pocos días de quedar detenido, desde el interior de su lugar de encierro en la comisaría Cuarta de Puerto Madryn, usó las redes sociales para hablar y generó polémica. “Solo Dios podrá juzgarme”, escribió en su muro de Facebook. La policía le requisó la celda, a pedido de la fiscalía, y encontraron un celular Samsung blanco en su poder. Se le inició un expediente y fue trasladado a la Comisaría Tercera de Trelew. En protesta, inició una huelga de hambre.

Ambos tienen un importante prontuario. Colemil por delitos menores. Pero distinto es el historial delictivo de Hammond.

De 29 años, había recuperado su libertad hacía pocos meses. Estaba en libertad asistida por haber cumplido parte de su condena por intento de homicidio. Usó un machete para querer matar a un vecino con el que había discutido. Cuando estuvo detenido en la Alcaidía de Trelew se lo acusó de matar a otro preso. Fue sobreseído. Los jueces entendieron que se trató de legítima defensa.

Ahora, con el patrocinio de Del Mármol, buscarían la misma estrategia. No negarán la pelea. Pero dirán que el grupo de los tres jóvenes, donde estaba Bopp, agredió a Colemil. Y ahí fue cuando intervino Hammond para ayudar a su amigo.

El crimen

Alan tenía la costumbre de pasear a su Pitbull de noche para evitar que se cruce con otros perros. El sábado 11 de abril no fue la excepción. Iba acompañado de su amigo Rodrigo Ojeda y de su hermano. Pero a los pocos metros de salir de su casa se les acercaron Colemil y Hammond y, según los testimonios, los comienzan a increpar. Allí se produce una pelea.

El abogado defensor se basará en una cámara de seguridad que captó la situación. Las imágenes son poco claras. Y si bien no coinciden con el relato de los testigos, la estrategia de la defensa apunta hacia un lado: el beneficio de la duda para su cliente.

Incluso en las últimas horas se difundió un video de la cámara de seguridad a través de perfiles de Facebook. Se sospecha que son perfiles truchos. “Hammond no participó del homicidio y lo ensucian como si fuera él, saben que fue Colemil el que le quitó la vida”, argumentan por Facebook.

En la audiencia luego de ser detenidos, el fiscal Jorge Bugueño los imputó por los delitos de “homicidio en concurso real con tentativa de homicidio” en carácter de coautores. Los acusados se negaron a declarar. El juez Horacio Yangüela dispuso que continúen detenidos durante tres meses, y cumplido ese plazo se volverá a revisar la medida en base a distintos resultados de pericias. En seis meses, el plazo legal de investigación, la fiscalía deberá formular la acusación para elevar la causa a juicio.

La familia reclama Justicia

“Pediremos Justicia por Alan respetando las medidas preventivas del Covid-19”, precisaron los familiares y solicitaron “acudir con barbijo y respetar el distanciamiento social”. Además, expresaron que “sabemos la situación por la que estamos atravesando, somos totalmente conscientes, pero necesitamos que nos acompañen y difundan: él, yo, vos y todos, hoy somos Alan Bopp”. La convocatoria tuvo una importante repercusión a través de las redes sociales, principalmente en Instagram, donde la víctima mantenía una importante cantidad de seguidores.

La hermana de Alan usó las redes para hablar de su hermano y reclamarle al intendente Gustavo Sastre que “no vuelvan a salir”. “Necesito que los responsables, los responsables de dejar en libertad a esos sujetos que le quitaron la vida a mi hermano, a todos ellos que hacen que entren y salgan fácilmente, paguen por esto. Hammond tenía una condena por intento de homicidio, un juicio pendiente por homicidio en la alcaldía y hoy mató a mi hermano. ¿Qué hacía en libertad? Por favor que esto no quede impune. Que no vuelvan a salir”, escribió Stephi en sus redes sociales. “Esa noche él estaba con mi mamá y mi hermano haciendo roscas de pascuas, feliz, como cualquier familia de bien, sin imaginarse, ninguno, que esto iba a pasar. Si tuvo la posibilidad de conocerlo debe saber que era una persona hermosa, llena de luz, trabajador con un montón de proyectos, con ganas de vivir la vida. En su cuerpo no entraba ni un poco de maldad. Él era capaz de todo para hacer sentir bien a las demás personas. El 11 de abril del 2020 es el día más triste de mi vida, para mí y para mi familia, y no dudo que lo sea para el montón de amigos que mi hermano dejó acá. Este día no se borra nunca más, esto no se supera. ¿Usted se imagina en esta situación? Me debe comprender, pero sé que no se imagina ni un poco el dolor que se siente al perder un hijo. No sé de dónde sacar fuerzas para levantar a mis papás”.

“Nada devolverá a Alan, voy a acompañar en todo a la familia para que estos delincuentes se pudran en la cárcel, no lo dudes”, contestó Sastre.