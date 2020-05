ATLETISMO

Además de María Ayelén Diogo, la ciudad de Puerto Madryn cuenta con otro talentoso atleta, como ser Marcos Villagra.

El jovencito, integrante de la Escuela Municipal de Atletismo local, ha representado su localidad y a la provincia en diversas competencias, desde Nacionales a Juegos Evita y Juegos Binacionales de la Araucanía. Becado por Chubut Deportes, compartió con Prensa del ente deportivo, su actualidad en esta etapa de cuarentena.

Villagra viene de un gran 2019

El pasado 2019, Marcos Villagra tuvo un rendimiento parejo destacándose en distintos torneos en el orden nacional, donde logró meterse en varios podios: 3er puesto en el Nacional de Mayores en los 400 mts.;el 2do puesto en el Nacional U23 en 400 mts; en el Nacional U20 3er puesto en 200 mts, en 400 mts y posta 400 x 100. Además, junto a sus compañeros del seleccionado (Nicolás Molina, Mariano Pavón y Enzo Zúñiga) conquistó el 2do puesto marcando el récord provincial en la posta 4 x400. En los Juegos de la Araucanía 2019, desarrollados en La Pampa, logró el 3er puesto en 200 mts, 400 mts y también con los compañeros del seleccionado lograron el 3er puesto en posta 4 x 400 y el 1er puesto en la posta 4 x 100.

“El 2019 fue un año dentro de todo muy positivo y de mucha experiencia, tuve algunos problemas físicos que no me permitieron rendir el 100 por ciento durante todo el año pero fueron más los momentos lindos que se vivieron en los torneos, principalmente por el grupo de personas que me ayudan siempre para seguir progresando”, comenzó diciendo el representante de la Escuela Madrynense de Atletismo.

Las competencias

Luego agregó que “en el comienzo de la pretemporada no me sentía muy bien corriendo, luego fue bajando la intensidad de los entrenamientos para preparar los primeros torneos del año y me sentí mucho mejor, más fuerte y resistente que antes. De hecho, participé de un torneo que se realizó en Trelew, en el que mejore mis marcas tanto en 100 como en 300 metros. Eso era muy positivo para ir a correr los Gran Prix de Uruguay y Argentina, en los cuáles iba a participar en 200 y 400 metros”, aseguró.

Entre entrenamientos y cuarentena

Más adelante, se refirió a como está viviendo la cuarentena y las expectativas sobre este 2020: “la cuarentena costó aceptarla pero la llevo bien, uno ya está acostumbrado a un estilo de vida en el que entrenamos y descansamos para volver a entrenar al otro día o tener que viajar una o dos veces al mes afuera de la provincia para ir a los torneos”. Y amplió diciendo que “para este año mis expectativas eran grandes , más que en medallas o puestos, quería lograr mejorar mis marcas personales. El año apuntaba a ser muy positivo sobre todo porque mi mente se encontraba y encuentra muy positiva”, explicó.

En ese sentido y reforzando todo lo dicho comentó que “los entrenamientos están planificados para mantenerse y seguir activos, aunque creo que el hecho de estar encerrados no nos puede limitar a seguir creciendo. Se pueden reforzar muchas cosas importantes para un deportista, como la alimentación, elongación, coordinación y también nuestra mentalidad, nuestra autoconfianza”, sumó.

Los que acompañan

Al final, quiso agradecer a quienes permiten su participación y crecimiento en el atletismo: “en primer lugar agradecer a Chubut Deportes por la beca y el apoyo que nos da a los deportistas, a la Municipalidad de Puerto Madryn que siempre me ayuda a costear los viajes, a mi entrenador Hugo Wedertz y a mi compañera María Diogo, que son muy importantes en mi formación como persona y atleta. A mi familia y amigos que siempre están para motivarme y ayudarme a seguir creciendo”, culminó.