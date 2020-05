SOLO SE LE DEPOSITÓ A SALUD, PRIMER RANGO DE TODOS LOS AGENTES Y SEGUNDO DE AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN

12:02 am

El gobernador Mariano Arcioni argumentó en reiteradas oportunidades que los ingresos a las arcas provinciales se redujeron considerablemente, lo que imposibilita al Poder Ejecutivo a hacer frente en tiempo y forma al pago de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública.

No obstante, esto sucede desde mucho antes de que se empiecen a tomar las medidas para intentar frenar la propagación del coronavirus, que es lo que provocó la merma en los ingresos al Estado. El pago escalonado para los haberes de los empleados públicos estuvo vigente durante buena parte de 2019 y aún no hay un panorama cierto sobre lo que ocurrirá en el futuro inmediato.

Ahora, además del pago escalonado los trabajadores estatales reclaman que no hay certidumbre respecto a los plazos en los que se harán las transferencias. Vale recordar que el año pasado se anunciaban las fechas exactas en las que se iban a hacer los giros, mientras que actualmente se van haciendo a medida que va entrando dinero a las arcas chubutenses, según ratificaron en reiteradas oportunidades desde el Poder Ejecutivo.

Ahora inicia mayo y solo una porción de los empleados de la Administración Pública han percibido sus correspondientes haberes. Hasta el momento, solo se le ha depositado al primer rango, a todos los trabajadores de la Salud y al segundo rango de los auxiliares de la educación.

De esta manera, la administración de Arcioni aún debe los sueldos de marzo para el resto de los trabajadores del segundo rango y todos los del tercero y el cuarto. Esto se da en un contexto desfavorable y a fines de la semana próxima vencerán los plazos legales para que el Estado pague los haberes de abril.