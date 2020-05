AUTORIDADES MUNICIPALES SE REUNIERON CON LOS TRABAJADORES

Los trabajadores de la planta pesquera Fyrsa reclaman que no les han abonado cuatro quincenas. A fin de mediar ante la situación, el secretario de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Héctor Castillo, se recibió a los trabajadores.

Al respecto, el funcionario municipal explicó: “Hace 2 días que están los trabajadores de la pesca en el Parque Industrial reclamando las cuatro quincenas que no cobran, por lo que les han cortado la luz, el gas y no tienen para comer. Por eso estuvimos conciliando para ver si podemos ubicar al responsable”.

Castillo indicó que los trabajadores pidieron “subsidios y alimentos. Les comentamos que no estamos en condiciones de dar subsidios, dada la situación económica, pero tomamos el compromiso de sentarnos con el secretario de Trabajo provincial para encarar este problema de manera conjunta para que no afecte a los vecinos”, destacando que se trata de “más de 120 de familias que no tienen recursos y para los que el Estado debe estar”.

Por último, el secretario de Desarrollo Social precisó que «el problema del fondo se debe trabajar con el gobernador para dar una respuesta que sea estructural y definitiva», mostrando la predisposición de este municipio para resolver conflictos con los trabajadores y mediar con la provincia para que existe un canal de diálogo entre las partes.