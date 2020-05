DIJO QUE NO ES MOMENTO PARA SU TRATAMIENTO

Esta semana el Poder Ejecutivo anunció que la Legislatura tratará un proyecto de ley en la que se prevé la autarquía del Poder Judicial, algo que despertó malestar en las principales autoridades de la Justicia chubutense. En un comunicado conjunto, los dos ministros del Superior Tribunal de Justicia, el Defensor General y el Procurador General criticaron que la iniciativa se hizo sin una consulta previa.

Al respecto, el titular del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, Jorge Miquelarena, mantuvo una entrevista con El Diario en la que manifestó la disconformidad que hay en el Poder Judicial por no haber sido consultados para la elaboración del proyecto en cuestión.

Al ser consultado sobre si ayer habían recibido una respuesta por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, el Procurador General destacó que hasta el momento no tuvo ninguna comunicación. “Si tienen un proyecto quizás lo envíen para que lo veamos, pero hasta ahora yo no he recibido absolutamente nada”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de una solicitud de intervención de Nación sobre el Poder Judicial de Chubut, Miquelarena fue claro y descartó que esta alternativa esté siendo analizada. “La intervención es el último de los recursos. Es extremadamente grave y para cuando hay conflictos que no haga funcionar de ninguna manera al Poder. Creo que hoy por hoy ese no es el supuesto”, precisó.

En cuanto a la mención del artículo 5 de la Constitución Nacional en el documento que elaboró el Poder Judicial para cuestionar el movimiento del Ejecutivo, el Procurador General destacó que “hay que estar atentos para que lo que vaya a salir, si es que sale, no venga a afectar la independencia de un Poder como es el Judicial”.

“Nosotros nunca nos negamos a discutir una ley de autarquía, porque como principio nos parece válido. De hecho, el (artículo) 177 de nuestra Constitución de algún modo lo prevé. Pero en ese marco, en el marco de una discusión adecuada que sirva para mejorar y no para empeorar. No me parece que estos sean los momentos adecuados como para estar discutiendo una ley de semejante magnitud”, concluyó.