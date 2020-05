CERDÁ DIJO QUE REPRESENTA UN RESPIRO PARA LAS ARCAS DE CHUBUT

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, decretará esta semana la instauración de un precio sostén o «barril criollo» para el petróleo que se comercializa en el mercado local. Será de u$s 45 por barril.

Así lo confirmaron en el Gobierno, tras una teleconferencia que mantuvieron el ministro de Desarrollo, Matías Kulfas; el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales; los gobernadores de las provincias petroleras y los ejecutivos de las operadoras. A cambio, el gobierno de Fernández, exigirá que las petroleras no despidan personal.

Tras la confirmación oficial, operadoras de Chubut apostaban a un acuerdo integral antes que un decreto, porque temen que con este esquema no se puedan garantizar las inversiones.

Por su parte, el Ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, confirmó que el precio de referencia para el barril de petróleo sostén será de 45 dólares a partir del mes de mayo y además quedarán eximidos del pago de las retenciones por exportación por debajo del precio de referencia “será por debajo de los 42 o 43 dólares, habrá un escalonamiento, luego de los 60 dólares quedará el 8% vigente por ley”.

Dijo que el decreto que establece el precio de barril criollo se viene trabajando desde hace un buen tiempo con las provincias productoras, “el decreto también se refiere al precio de las garrafas, y otras cuestiones que lo analizaremos una vez que tengamos el decreto, lo importante es que tiene vigencia a partir del 1 de mayo”.

Dijo que el precio del barril criollo se liquidará como regalías convencionales, que tendrá un plazo estipulado y cuando el barril vuelva a retomar por encima de los 45 dólares el decreto quedará sin vigencia.

Bocanada de oxigeno

El ministro considera que este acuerdo logrado con el Gobierno Nacional “es una bocanada de oxígeno para las arcas provinciales” y recordó que ante la falta de demanda de combustible el petróleo está sobrando en el mundo “con lo cual el oxígeno lo tendremos en la eximición de las retenciones”.

Dejó en claro que el barril criollo no implica que vuelvan los equipos de perforación al campo, “si hay sobrante de petróleo será muy difícil porque ya no sabemos dónde guardar el crudo” aunque aclaró que puede haber una suba de equipos para evitar que se caiga la producción, “pero no tendremos 16 o 18 perforadores como teníamos antes de la pandemia, una reactivación para subir todos estos equipos puede darse a fin de año o el próximo”.

Sin reactivación

Cerdá trazó un panorama incierto a futuro ya que la reactivación no será inmediata y especialmente si el pico de la pandemia llega en junio o julio, espera que la actividad no se retrotraiga, “hay una gran incertidumbre y es difícil trazar un panorama alentador”.

En tanto, espera que YPF continúe con las inversiones para la recuperación terciaria “porque estaban dando buenos resultados, por lo que seguimos trabajando con la operadora estatal y otras que llevan adelante la recuperación terciaria”.

Sobre los números de las operadoras en materia de inversión explicó que llegan a los 1100 millones de dólares cuando el año pasado fue de 1400 millones de dólares, “habrá que ver en este escenario si lo podrán cumplir, estamos esperando cómo evoluciona esto para ver cuál sería entre todo el plan de perforación cual seria los mas prioritario para que no se caiga la producción”.

Despidos

Por otro lado, el Ministro de Hidrocarburos lamentó que importantes prestadoras de servicios hayan empezado a despedir personal. “San Antonio, Pecom Servicios de Energía, Halliburton, Weatherford entre otras nos cae de mal gusto que se tome este tipo de actitudes, hay empresas que están complicadas desde hace tiempo como San Antonio, pero otras como Halliburton tienen espalda para aguantas cuatro o cinco meses de crisis, pero como dice el dicho que a río revuelto ganancia de pescadores hacen una reducción de su masa salarial”.

Indicó que si bien el precio del barril es bajo “es por una cuestión externa y estas empresas parece que no tienen ganas de colaborar hasta tanto pase esta situación”.

Techo de producción

Sobre el techo de producción que se alcanzó la cuenca del golfo San Jorge el ministro explicó que se extrae unos 22.500 metros cúbicos diarios de producción, unos 141 mil barriles por día, “desde el año 2012 a la fecha estamos con un promedio de 140 mil barriles, hace ochos años que no nos movemos de ese techo, hay operadoras que han desaparecido, hay algunos cuellos de botella que está atado al consumo interno del país y algo que tenemos pendiente es abrir el mercado externo para ubicar el crudo en el resto del mundo y decirle a las operadoras que necesitamos más petróleo”.

Capacidad de almacenamiento

En cuanto a la capacidad de almacenamiento sostuvo que Termat tiene 280 mil metros cúbicos para almacenar, “hoy con la producción que tenemos en 10 días completamos el tanque por lo que deberíamos sacar el crudo cargando varios barcos para que no colapse, es la única capacidad que tenemos para almacenar petróleo, estuvimos a un día y medio de llegar a esa capacidad”.

Indicó que Termap, en corto plazo, empezará a cobrar el almacenaje que no es poco, “ellos tienen un plan de inversiones para ampliar su capacidad y esperamos lo puedan llevar adelante y si ahora crecemos en producción nos saldrá muy caro guardarlo”.

El funcionario observa que el Estado debería generar una reserva a través de Petrominera para mantener los niveles de producción, “hoy dependemos de quien pueda guardar el petróleo” y recordó que a Termap le queda siete años para volver a licitar los tanques de reserva y sería una buena oportunidad que el Estado tanga injerencia o participación con algún tanque para que haya una reserva estratégica”.