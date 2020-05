DEPORTES

Luego de algunas semanas de diagramación, el Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Turismo y Deportes, anunció el Programa de Ayuda a Clubes de barrio.

El ente deportivo provincial, Chubut Deportes, compartió información al respecto del beneficio, al cual accederá las entidades de mínimo de tres años de antigüedad y entre 50 y 2000 socios. Tendrán prioridad los que estén inscriptos en el “Registro Nacional de Clubes de Barrio”.

Los clubes pueden gestionar una ayuda hasta el 21 de mayo

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación lanzó en las últimas horas, un programa de ayuda a clubes de barrio, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, para evitar la propagación del coronavirus, situación que impide a las entidades deportivas realizar sus actividades y tener las puertas abiertas.

El trámite para acceder a estos subsidios, se debe realizar a través de la página http://clubesargentinos.deportes.gob.ar/. El requisito fundamental que deben cumplir las instituciones, es que estén inscriptas en el “Registro Nacional de Clubes de Barrio”, aunque las que no puedan realizarlo, también serán contempladas, según se anuncia desde la cartera nacional.

El programa está destinado a clubes que tengan un mínimo de tres años de antigüedad y entre 50 y 2 mil socios. Se debe presentar documentación, pero no es criterio tener la personería jurídica.

En Chubut, se tomarán como prioridad aquellas instituciones que estén registradas, que no hayan recibido aportes económicos del programa “Clubes Argentinos”, en años anteriores, como así también a quienes posean cuentas bancarias institucionales. El plazo de inscripción se extiende hasta el 21 del corriente mes de mayo.

Destino

Según indica el informe del Ministerio, el dinero que reciban los clubes debe ser destinado a “mejorar las condiciones edilicias, adquirir insumos o materiales para desarrollar o potenciar las actividades que en ellos se desarrollan, contratar recursos humanos, capacitar a directivos y trabajadores de los mismos, promover la difusión de actividades, solicitar ante la autoridad competente el otorgamiento de la personería jurídica y la aprobación de sus estatutos sociales y establecer medidas de seguridad de infraestructura o edilicias”.

Las comisiones directivas de los clubes que sean beneficiados con el subsidio, deberán rendir el uso del dinero en un plazo no mayor a los 60 días hábiles, luego de que concluya el aislamiento preventivo obligatorio.

Alivio financiero

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación fundamentó que el objetivo de este programa es colaborar con los clubes de barrio que sufren las consecuencias de la pandemia: “Resulta indispensable brindar apoyo económico que signifique un alivio financiero, para aquella instituciones cuyos ingresos y recursos se han visto disminuidos a causa de la suspensión de sus actividades, en cumplimiento del aislamiento social, dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional”.