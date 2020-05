Los habitantes de El Bolsón no podrán ingresar a Chubut. Así lo ratificó el gobierno provincial al rechazar la solicitud efectuada para que ciudadanos rionegrinos puedan ingresar a las localidades de la Comarca chubutense, Massoni sostuvo que “la postura de la provincia es tener un control estricto de ingreso en los límites”. “Acá hay un reclamo por parte de gente que no tiene autorización para ejercer su profesión en Río Negro, que sí existe en Chubut porque las realidades son distintas. Esas personas quieren venir a realizar tareas acá. La respuesta es simple. No somos la misma provincia, tenemos distintas normativas y realidades también”, enfatizó.