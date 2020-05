COMODORO – Un ciudadano identificado como «C. O.» denunció que, durante la madrugada del sábado, fue demorado por la Policía cuando se encontraba infringiendo el aislamiento, hecho que reconoció.

El damnificado, de 34 años, volvía de la casa de un familiar y sobre las dos de la mañana fue interceptado por un patrullero en las inmediaciones de Polonia y Mahuida.

“Yo sabía que estaba en falta, porque trabajo en la Agencia Provincial de Seguridad Vial y por eso me quedé en el auto porque no me iba a dar a la fuga. En ningún momento me quise ir», advirtió el hombre, relatando que «cuando me detuvieron me subieron al móvil y mientras estaba agachado, con una pistola me golpearon en la cabeza”, según reza la denuncia radicada en Fiscalía.

“Después», continuó, «me llevaron a la comisaría y a la parte de la cocina; apenas entro, me sacan la campera y empiezan a golpearme con patadas y piñas, diciéndome que no los mire”, contó.

Lo llamativo de la situación es que los policías, según denunció, habrían dejado de pegarle cuando se identificó como trabajador de la APSV. «Incumplí la cuarentena, pero no hay motivo para agredirme físicamente. Incluso cuando me llevaron a mi casa me decían que no me convenía hacer la denuncia”, precisó la víctima, que luego fue diagnosticada con una fracturaen la novena costilla izquierda y un fuerte golpe en la cabeza. El hombre fue asistido en el Hospital Regional.