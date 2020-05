Javier Augusto Alvaredo, el elegido de Arcioni para ocupar la presidencia del Banco del Chubut, no sólo no reside en la provincia, sino que tendría en su haber antecedentes que lo expondrían como un individuo con tendencia a la violencia. Si bien la información no figura en su hoja de vida, el dato encendió las alertas.

Fuentes confiables aseguran que Alvaredo fue denunciado en 2018 por agredir a dos mujeres policías de la provincia de Mendoza, y de acuerdo a los datos consignados por la prensa andina, se encontraba alcoholizado al momento de ser interceptado por el operativo vial, donde habría ocurrido el incidente. Dato que fue confirmado por el sitio Utrapol.

Según la crónica del hecho, la Policía interceptó el vehículo de Alvaredo en un control vial de rutina, se practicó una alcoholemia al conductor que resultó positiva. Allí le habrían sugerido que la persona que viajaba de acompañante tomara el volante para continuar el viaje, pero Alvaredo habría reaccionado en forma violenta, resistiéndose a la autoridad y golpeando a las mujeres policías. El antecedente exhibe prácticas cuestionables para alguien que pretende ocupar un cargo de gran responsabilidad y expuesto a escrutinio público.