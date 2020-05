Desde hace algunos días, suenan alarmas entre los estatales, porque Mariano Arcioni estaría reeditando algunas ideas en materia de “ajuste”. Al parecer por estas horas no se descarta retomar la receta que se perfilaba en 2017 y proponía el congelamiento, e incluso reducción de sueldos en el sector público. Una medida de estas características traerá aparejado un sinnúmero de rechazos, pero esta vez Arcioni apelaría al argumento de que medidas similares se estarían analizando en otros distritos provinciales, so pretexto de la pandemia. El pago escalonado ya no sería suficiente y no descarta que el Gobierno avance con una suerte de “readecuación salarial”, esgrimiendo la bandera de la solidaridad.