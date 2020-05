AFIRMAN QUE NO SE INCREMENTARON CONSIDERABLEMENTE LOS CASOS, PERO SÍ QUE SON MÁS VIOLENTOS

En el último informe en donde se revelaron la cantidad de femicidios que ocurrieron en todo el territorio nacional se conoció que el 29,9% de las víctimas había denunciado con anticipación a su victimario. De esta manera, tres de cada 10 mujeres asesinadas por un hombre habían anticipado ante la Justicia la situación de peligro en la que se encontraban.

Si bien en algunos casos se afirma que estos delitos y los demás hechos vinculados a la violencia de género han registrado un incremento notable durante la etapa de aislamiento obligatorio, esto no se replicaría de tal manera en todos los tribunales del país. Lo que sucede es que las cifras actuales no difieren mucho de las que se registraban antes de la cuarentena.

Esto quiere decir que los números alarmantes vinculados a la violencia de género y a los femicidios no comenzaron a aparecer luego de que se conozca el coronavirus, sino que este tipo de situaciones ocurre en Argentina desde hace mucho tiempo.

36 denuncias en 14 días

En el Juzgado de Familia N°2 de Puerto Madryn se registraron 36 denuncias por violencia de género entre el 16 y el 30 de abril. Es decir que contando nada más que estos casos resulta que en la ciudad del Golfo se registró, al menos, una denuncia cada poco más de nueve horas.

Como se mencionó anteriormente, este número es similar al que se registraba antes de las medidas de aislamiento obligatorio, o al menos no tuvo un salto abrupto. No obstante, lo que sí cambió sustancialmente es la cantidad de medidas pedidas, como pueden ser las prohibiciones. También afirman que se nota un considerable aumento en el consumo de alcohol en los hechos registrados, lo que también provoca un aumento en la crueldad de los hechos denunciados, ya que se registraron muchas agresiones físicas.