DESDE 2013 ESTÁ VENCIDO Y PODRÍAN FIJARLO HASTA 2040

Desde diciembre ha habido reuniones informales por analizar avanzar en la concreción de un nuevo Contrato de Concesión de los servicios públicos de la capital, y esta semana se reunieron representantes municipales que es el poder concedente, con autoridades de la Cooperativa de Rawson y concejales para comenzar a delinear las bases y condiciones de la normativa.

Tanto funcionarios como ediles tendrán acceso a la herramienta para realizar las modificaciones que fueren necesarias. El documento lo elabora el Ingeniero Ernesto Pascualich, con vasta trayectoria en la temática.

En declaraciones radiales el presidente de la Cooperativa capitalina, Marcelo Griffiths, destacó la decisión política del intendente Biss, quien «desde el primer momento que se enteró que nosotros teníamos vencido el Contrato de Concesión desde el 2013, puso su estructura de trabajo a disposición. Esto derivó en una serie de reuniones informales hasta que pudimos concertar la reunión formal esta semana».

En el año 1983 se celebró un Contrato de Concesión por 30 años, el cual venció en el año 2013 y se realizaron prórrogas hasta la actualidad. «Estamos dando la charla para crear en conjunto un documento que regule la prestación a 20 años. Esto es para poder tener una previsibilidad empresarial. Un Contrato de Concesión no es una simple herramienta administrativa, no se puede descargar por internet y cambiar la entidad que lo administra. Un Contrato de Concesión es específicamente para los servicios públicos de nuestra ciudad. Requiere de la intervención de todos y de la consulta de profesionales que nos asesoren. El borrador que le presentamos a las autoridades se basa en 40 años de experiencia de nuestra Institución con detalles técnicos en un trabajo que encabeza el Ing. Pascualich», remarcó.

Respecto a la demora de más de siete años para su concreción, Griffiths señaló que «no existió la decisión política oportuna» y añadió que «cuando se trata de algo tan importante pronto a vencer después de 30 años, se tendría que haber empezado a trabajar por lo menos tres años antes de su caducidad, como se hace en cualquier país normal. En el 2010 ya se hablaba públicamente del tema, pero nunca se escuchó. Terminó venciendo en el 2013 y nunca se trató. Se mandaron infinidades de notas porque el no tener un Contrato, se nos ocasionan un montón de complicaciones de funcionamiento, nos hace poco previsibles ante las autoridades bancarias», explicó. En este sentido ejemplificó que «no nos podemos comprometer financieramente con obras y endeudamiento hacia el futuro porque nada nos garantiza que vayamos a tener el servicio más de seis meses o el año que es por lo que te prorrogan».

El anterior Contrato separaba los servicios: Agua y cloacas por un lado, y la energía por el otro. «En este nuevo Contrato queremos avanzar para unificar los tres servicios esenciales».