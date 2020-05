PREVÉN AUMENTO DEL DESEMPLEO Y LA POBREZA

Pronostican empeoramiento de las principales variables económicas

Tal como vienen afirmando desde hace varias semanas las entidades que las regulan, las empresas argentinas siguen manifestando las complicaciones que están atravesando actualmente. Por las medidas vinculadas al aislamiento preventivo, social y obligatorio, las ventas se han desplomado y, consecuentemente, las compañías vieron reducidos sus ingresos.

Al respecto de esta problemática, el economista chubutense Facundo Ball, director del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) elaboró un informe en donde precisó que “las dificultades de las micro pequeñas, medianas y grandes empresas, para pagar salarios este mes y el próximo, además de los otros costos, va a hacer cada vez más visible la pandemia económica, o lo efectos de la pandemia sanitaria sobre la actividad económica”.

“Cuando hablamos de achatar o aplanar una curva, técnicamente nos referimos a disminuir la tasa marginal de la variable en cuestión, es decir que el incremento sea cada vez menor, hasta que en una situación de curva totalmente plana, el incremento es cero”, precisó el especialista.

“Estamos en la fase inicial”

En cuanto al período que estamos atravesando actualmente y lo que podemos esperar de cara al futuro inmediato, el informe elaborado por Ball remarcó que “aún estamos en la fase inicial de los efectos negativos crecientes sobre la economía real, por lo tanto estamos en la etapa del empeoramiento a tasa creciente de las principales variables económicas. Antes de que los impactos en variables como; cierres de empresas, producto bruto, facturación del sector privado, empleos, o pobreza, por citar algunas, toquen valores históricos negativos, las políticas públicas deben ser acertadas para evitar los perores escenarios y que logren achatar las curvas de comportamiento de estas variables”.

“Hay que señalar que el entramado empresarial, en nuestra provincia, ya venía con una extrema fragilidad y sin crecimiento sustentable no desde hace unos meses, sino desde el año 2010. Como muestra de esto, vale usar, por ejemplo, el indicador Puestos de Trabajo registrados en el sector privado, y allí en base a los datos del SIPA, se puede observar que en diciembre 2010, la cantidad de asalariados del sector privado era de 95 mil empleados en Chubut, mientras que en Diciembre de 2019 la cantidad de empleados seguía estando en torno a los 95 mil trabajadores, es decir, ya hace varios años se estancó la capacidad del sector privado de generar empleo”, sostuvo el economista.

Pobreza en Chubut

Asimismo, destacó que “en cuanto al tamaño del sector privado, medido por cantidad de empresas, también el estancamiento ya era visible antes de la pandemia, con la misma cantidad de empresas comparando 2019 con 2010. En ambos años el total de generadores de empleo, estuvo en torno a las 7.600 empresas.

El documento también recordó que la tasa de desempleo en Rawson-Trelew es la segunda más alta de los 31 aglomerados urbanos de la Argentina (10,9%) y antes de la pandemia ya había 7.200 desocupados, si se diera un escenario negativo como consecuencia de esta emergencia sanitaria, suponiendo un aumento de cinco puntos de la desocupación, es decir pasando a 15,9%, significaría un incremento de algo más de 2.600 personas en situación de desocupación, elevando así el total a cerca de 10.000 desocupados en el aglomerado Rawson-Trelew.

Vale recordar también que en relación a la pobreza, los datos previos mostraban que en Rawson-Trelew ya había 57.000 personas en situación de pobreza y si como consecuencia de la pandemia, la tasa de pobreza aumentara 10 puntos porcentuales, llevaría esta cifra a 71.000 pobres en el aglomerado.

Posibles soluciones

“Para evitar el peor escenario económico regional, los instrumentos de política económica deben ser políticas de shock del lado de la oferta, más que del lado de la demanda. Es decir, hay que atender las necesidades de los sectores creadores de riqueza de la economía”, esgrimió Ball.

Por último, el economista hizo referencia a la situación particular que atraviesa Chubut y las posibles soluciones que se podrían plantear para que el impacto no sea tan negativo: “Pensando en la economía doméstica de la provincia, no hace falta un shock de demanda (aunque se puedan utilizar algunos instrumentos focalizados), sino estimular la producción, o resarcir el daño económico al sector privado, producido por el Estado como consecuencia de la restricción coactiva de la producción, para así lograr que caigan la menor parte de las 7.600 empresas de la provincia y de los emprendimientos unipersonales, y por lo tanto, amortiguar el impacto del aumento sobre el desempleo y la pobreza”.