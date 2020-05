CADA MUNICIPIO DEFINE LA MODALIDAD Y SUS LÍMITES

El gobierno provincial emitió el Decreto 365 mediante el cual se reglamentan las salidas de esparcimiento. Se podrán extender durante una hora y hasta 500 metros del domicilio de las personas, que dispondrán de este beneficio en los días que corresponda según la terminación de su Documento Nacional de Identidad sea par o impar.

El decreto suscripto por el gobernador Mariano Arcioni dispone que “las autoridades locales podrán dictar aquellas reglamentaciones complementarias que consideren necesarias a los fines de adecuar las salidas a las características demográficas locales”.

También podrán “efectuar las restricciones que entiendan pertinentes en atención a las particularidades de su jurisdicción y, eventualmente, suspender las autorizaciones que se confieren o dejarlas sin efecto, con el fin de proteger la salud pública”.

Salir con DNI en mano

Lunes, miércoles y viernes podrán realizar salidas recreativas quienes tengan su DNI terminado en número par (incluye el 0), y martes, jueves y sábado quienes tengan la terminación impar de su documento. Los días domingo podrán todas las terminaciones de DNI.

La restante segmentación es horaria. Los adultos podrán efectuar las salidas de una hora entre las 6 y 19 horas, mientras que los niños, niñas y adolescentes podrán hacerlas de 12 a 19 horas. Los adolescentes mayores de 14 años podrán realizar las salidas sin acompañante, llevando el DNI.

No está permitido

No se podrá utilizar transporte público o vehicular, y en todo momento se deberá guardar el distanciamiento social entre las personas de dos metros como mínimo, salvo cuando se trate de menores de 14 años que deberán “realizar la salida en compañía de un adulto conviviente, progenitor no conviviente o referente afectivo mayor de edad”.

En ningún caso se podrán “formar aglomeraciones o reuniones de personas y siempre se deberá dar cumplimiento a las instrucciones generales de la autoridad sanitaria”.

No podrán acceder al beneficio de las salidas recreativas: las personas que regresaron de áreas de circulación viral en los últimos 14 días; los casos sospechosos de Covid-19; los casos confirmados en domicilio aún sin alta (no recuperados); los contactos estrechos de casos confirmados en la provincia o fuera de ella, mientras se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio.

«También quedan exceptuados de su uso, los niños y niñas menores de 2 años y aquellas personas de cualquier edad con problemas para respirar o alguna incapacidad por la que no puedan retirarlo sin ayuda”, establece el decreto.

Adulto y tres menores

Cada grupo familiar no podrá exceder de un adulto y tres menores de 14 años. Las personas adultas deberán llevar el DNI. Se prevé que los niños puedan llevar patines, patineta o bicicleta o cualquier otro juguete, aunque deberán mantenerse alejados de otros menores para respetar el máximo distanciamiento social.

No podrán salir por esparcimiento los menores que presenten síntomas o tengan que mantener el aislamiento social obligatorio.

No se permite el acceso y permanencia en espacios recreativos infantiles al aire libre donde haya juegos que favorezcan el agrupamiento social, ni a instalaciones deportivas. Pero sí a espacios naturales y zonas verdes autorizadas, y no está permitida la realización de actividades deportivas.

En aquellas jurisdicciones en las que no se haya establecido el uso obligatorio de tapabocas o similar en espacios públicos, quienes realicen las salidas recreativas “deberán utilizar un elemento que cubra nariz, boca y mentón”.