LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO A “TASA CERO”

La situación de las pequeñas y medianas empresas continúa siendo apremiante en la ciudad del Golfo, en el marco de la pandemia y la restricción de actividades que implicó la cuarentena, que ya transita por su segundo mes consecutivo.

En este escenario, a nivel nacional son poco más de 91 mil empresas las que han logrado tener acceso a la asistencia del gobierno de Alberto Fernández a través de créditos; sin embargo, dicha porción representa una mínima parte de las empresas de todo el país, muchas de las cuales han sido “filtradas” en su intento de acceder a los beneficios.

Asimismo, la aplicación de un interés a dichos créditos también ha provocado que muchas pymes se abstuvieran de solicitarlos, teniendo en cuenta que, ante una escasa o casi nula producción en algunos casos, abonar una cuota más un interés sería, como reza la conocida frase, “pan para hoy, hambre para mañana”.

Más empresas caen de las que se levantan

En este sentido, el titular de la Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA), Ovidio Palacio, confirmó que se encuentran realizando un relevamiento de la entidad, para determinar cuántas empresas locales efectivamente han podido acceder al financiamiento otorgado por Nación.

Sin embargo, el pronóstico es reservado: del monto aproximado de 220 mil millones de pesos que el Gobierno Nacional dispondría para asistir a las pymes, hasta fines de la semana pasada se habían otorgado, en concepto de créditos, unos 130 mil millones.

“Si se deja morir a las empresas vamos a ser un país con más mortandad que nacimiento de las mismas”, planteó.

Poco acceso

En cuanto a la gestión para el acceso a este tipo de financiamiento, con una tasa de interés del 24 por ciento, Palacio también advirtió que los 22 mil millones de pesos del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) también están disponibles; no obstante, todavía no trascendió cuántas empresas han sido beneficiadas con el mismo y el acceso facilitado al mismo “actualmente no está”, señaló. Se trata de un fondo habilitado por el Banco Central (BCRA) para que los bancos puedan otorgar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas que no pueden acceder al financiamiento bancario.

En Puerto Madryn, algunas firmas no pueden acceder a los beneficios porque su carpeta bancaria no se encuentra al día, mientras que “otras no se quieren comprometer” a acceder a un financiamiento con una tasa de interés del 24 por ciento, cuando no están produciendo o bien sus cuentas están en negativo.

Replantear la matriz productiva

Esto último implicaría que empresas que actualmente se encuentran por debajo de la línea de ganancias a raíz del parate productivo, tengan que sumar cuotas e intereses a sus erogaciones; más aún, en aquellos casos en los que necesitarán más de un crédito para poder pagar salarios durante la cuarentena.

También, Palacio analizó que actualmente Madryn “se sostiene a raíz de tres importantes ejes que son el aluminio, Exal y la pesca, que hoy atraviesa un impasse mientras se aguarda la apertura de aguas provinciales” y reconoció que “estamos en una encrucijada donde el estado mismo debe aclarar sus roles”, concluyendo que es necesario “reformular la matriz productiva”, ya que, a las históricas asimetrías patagónicas que se pronunciaron durante los últimos años, ahora se le suman las consecuencias de la pandemia y la retracción de actividades industriales y productivas.