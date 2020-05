ESTA SEMANA LLEGARÍAN CUATRO RESPIRADORES AL HOSPITAL ISOLA

MADRYN – En el marco de la pandemia de Covid-19 y las distintas normativas que hacen a la prevención comunitaria, el director del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola”, Ariel Urbano, puso en valor que la medida más efectiva hasta el momento continúa siendo el aislamiento social y la higiene de manos.

También, reconoció que hubo un incremento en la atención de pacientes coronarios, producto del sedentarismo propio de la cuarentena y de los cambios en la alimentación que el confinamiento ha implicado en varios vecinos y vecinas.

Por otra parte, confirmó que en pocos días arribarán al nosocomio los cuatro respiradores adquiridos tiempo atrás.

Fase de contención

Al respecto, Urbano hizo hincapié en la necesidad de reforzar las medidas preventivas, atento a los dos casos positivos de Covid-19 confirmados en Trelew: “Todavía Chubut sigue en una fase de contención a pesar de los casos de Comodoro y Trelew, uno de los cuales está en fase de investigación sobre el nexo epidemiológico. No hemos cambiado de fase en la provincia, así que hasta ahora están los dos casos confirmados de Trelew, otros dos en Comodoro que ya se encuentran recuperados, y en Puerto Madryn aún no tenemos casos sospechosos ni confirmados”, sostuvo.

Medidas efectivas

Por otro lado, el director del Hospital pidió “extremar las medidas de cuidado, principalmente” y resaltó que “el distanciamiento social sigue siendo efectivo; en su momento la Municipalidad estableció el uso de tapabocas obligatorio en los lugares públicos, una medida que ayuda pero asociada al distanciamiento es fundamental, sumado a las medidas de higiene en las manos y al uso de alcohol en gel en lugares donde las personas no se puedan lavar las manos; es lo más efectivo hasta el momento”.

Menos circulación de virus de estación

Sobre el incremento, con el comienzo de las bajas temperaturas, de las infecciones respiratoras, Urbano señaló que “hasta el momento venimos bien, el fin de semana prácticamente hubo una sola cama ocupada en Pediatría, correspondiente a un caso quirúrgico, y al no tener escuelas ni guarderías ello hace que los virus (estacionales) circulen mucho menos, aún en esta etapa del año” y agregó que “por ahora vamos por debajo de los casos habituales, pero insistimos en que a los chicos hay que controlarlos, que vayan a su pediatra y que no quede nada sin controlarse”.



Mantener los controles

“Las recomendaciones de la mayoría de las sociedades científicas, principalmente de cardiología, consisten en mantener los controles habituales de salud, tanto los hipertensos como los pacientes coronarios, algo fundamental para evitar que los pacientes adultos y los menores no estén controlados, y fundamentalmente, si aparecieran o hubiera un aumento de casos, que no sean pacientes descontrolados sino que tengan un buen control de presión, diabetes, etcétera”, precisó el Director Asociado.

Desfasajes alimentarios

Con la restricción de la actividad física producto de la cuarentena, “ello hace que la gente esté más en la casa y que la alimentación haya cambiado; eso hizo que tengamos más pacientes internados, la mayoría con cuadros coronarios o de insuficiencia cardíaca descompensada porque no han ido a los controles, o bien no hay un cumplimiento estricto de la dieta”, advirtió el médico, remarcando que “por eso estamos incentivando que se priorice y que los pacientes no dejen de concurrir por miedo; que consulten a sus médicos de cabecera para que los sigan atendiendo”.

Insumos de protección

En relación a la preparación del Hospital Ísola en el contexto de la pandemia, Urbano detalló: “Como seguimos en fase de contención seguimos preparándonos. Hemos priorizado, en estos meses, todo lo relacionado a elementos de protección de todo el personal, a que lo que más se ha visto en otros lugares del país y en el extranjero es la falta de tipos de protección, lo que ha llevado al contagio del personal de Salud. Aquí, al menos, el personal se ha estado capacitando y se nos ha dado tiempo para que se capaciten en el uso de los equipos. Esta semana vamos a recibir camas nuevas, estamos esperando los respiradores que compró el Hospital. Con los elementos de protección que nos entregó la Provincia, más los que adquirió el Hospital y los que entregó el Municipio, estamos muy bien aunque siempre con la incertidumbre de que no se va a saber cuántos pacientes se podrá tener o cómo nos va a afectar esto”.