Con mucho énfasis y sin tapaboca de por medio, el gobernador Mariano Arcioni aseguró este lunes que no estaría en sus planes reducir el salario de los estatales. “No hemos acordado ni vamos a ir por la baja de salarios como lo han hecho en los sectores privados, eso quiero dejarlo en claro”, aseguró. Sin embargo, los trabajadores ya no toleran el discurso discordante del Ejecutivo que afirma protección de los estatales, mientras adeuda salarios de marzo en mayo, en un contexto de hiperinflación que expone la “inconsistencia entre sus dichos y los hechos”, reflexionó un histórico dirigente sindical. Cómo corolario del “doble discurso” que se le endilga a Arcioni, el mandatario aseguró que la obra pública está garantizada, pero no reconoce que representa menos del 10% del presupuesto provincial.