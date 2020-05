No poca sorpresa provocó este martes que, mientras a la Legislatura de Chubut se le recomienda no sesionar de manera presencial por razones sanitarias, los Concejos Deliberantes de Trelew y Rawson sesionaron de ese modo. Por estas horas ya no quedan muchas excusas para no sesionar en la Cámara de Diputados de la provincia, ya que incluso si no fuera presencial, son muchos los ejemplos a seguir de otros distritos provinciales que, con muchos más casos de COVID-19 lograron sortear los inconvenientes para garantizar la democracia. Según trascendió, en las últimas horas se analizaba sesionar en modalidad mixta, de manera tal que los legisladores que viven en el Valle y Puerto Madryn asistan al recinto y los demás lo hagan desde sus localidades en el sur o la cordillera mediante videoconferencia. La decisión no está tomada, pero se esperan definiciones en breve.