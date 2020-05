EL VICEGOBERNADOR ENFATIZÓ QUE “LOS FONDOS NO ESTÁN”

El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Chubut, Ricardo Sastre, hizo referencia a los proyectos de ley que elaboró el Poder Ejecutivo para concretar la autarquía del Poder Judicial y del Poder Legislativo.

Si bien consideró que la independencia de los tres poderes del Estado “es muy importante”, Sastre detalló que hay momentos en los que se puede plantear una ley de estas características, pero actualmente Chubut no estaría en circunstancias óptimas para concretar esto.

“Yo creo que a independencia de los poderes del Estado es muy importante. Lo que sí creo es que hay momentos para plantear la autarquía. Nosotros hemos leído el proyecto y hoy sería muy difícil de cumplir desde el Legislativo y del Judicial porque los fondos no están”, dijo el Vicegobernador en una entrevista con Radio Chubut. Además, agregó que “fuera de esta situación es el gremio el que ha acordado el proyecto con el ejecutivo, aunque en las últimas horas manifestaron que no es como se había acordado”.

En cuanto a su relación con Mariano Arcioni, titular del Poder Ejecutivo chubutense, el propio Sastre enfatizó que “nunca nos hemos dejado de saludar con el Gobernador. Somos muy respetuosos de lo institucional, conversamos a menudo más allá de que en algún momento tengamos un punto de vista diferente de las cosas”.