TRAS EL ANUNCIO DE LA EMPRESA DEL CIERRE DE LA PLANTA Y EL TRASLADO DE LOS BARCOS A SANTA CRUZ

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, marcó un fuerte posicionamiento frente a la decisión de la pesquera Conarpesa de cerrar eventualmente su planta en la ciudad y trasladar sus operaciones a Santa Cruz.

En este sentido, el Jefe Municipal advirtió que “no hay que ser tan mezquino en una época donde toda la sociedad sufre la pandemia y las necesidades económicas que esto trae”, agregando en declaraciones radiales que “no tener en cuenta la situación y estar jugando con la necesidad, llevando alguna especie de ‘apriete’ de retirar o no la empresa de la ciudad, no corresponde; no son actitudes correctas de un empresario, hay cuestiones y conductas que se tienen que rever”.

Mucha ganancia, poco aporte

Por otro lado, Sastre recordó que “las pesqueras, en la mayoría de los casos, tributan valores muy bajos para el gran recurso que se están llevando desde nuestros mares” y, de acuerdo al diálogo mantenido con el propietario de la firma, Fernando Álvarez Castellano, “Conarpesa no va a aportar, ya lo informó”, indicó el Intendente.

Sobre esto último, remarcó que “duele, porque no hacer ese aporte mínimo por parte de las empresas es lamentable, más aún cuando hay muchas familias que están atravesando esta compleja situación».

Defensa de las fuentes laborales

Asimismo, el Jefe Comunal manifestó que “si la decisión de un empresario es levantar su planta pesquera, estoy totalmente de acuerdo, pero que deje los permisos pesqueros y nosotros veremos y tomaremos la decisión respecto de qué empresa se puede hacer cargo de la situación de Conarpesa”.

Además, Sastre planteó que “lo último que voy a hacer es ir en contra de la fuente de empleo de un trabajador; lo hemos defendido toda la vida y en cada conflicto pesquero los he acompañado para buscar las soluciones siempre para que el trabajador pueda estar un poco mejor y no sufriendo las consecuencias de algunos empresarios; al trabajador lo voy a defender hasta el último día en que este en la gestión, pero no vamos a estar permitiendo ningún tipo de apriete o sugerencias respecto a que si se hace tal o cual cosa, ‘dejo o me llevo la planta pesquera’”.