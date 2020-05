Se retracta o lo demandan

La exconcejal del Partido «Hacer por Rawson», María Laura Nieva envió una carta documento al actual concejal Maximiliano Vega para que se retracte en sus declaraciones que escribió en su cuenta de facebook indicando que “a todos los que hacen negocios con el estado (municipal) les informo que este Concejo Deliberante no es igual a la gestión anterior. El que avisa no traiciona”. Esto generó un amplio debate y ayer ingresó al Concejo la carta documento pidiendo a Vega que se retracte o será demandado a pagar 100 mil pesos por daños y perjuicios. El presidente del Concejo estaba preocupado porque le avisaron que detrás de Nieva lloverán otras nueve cartas documentos de los ex ediles solicitando lo mismo.