LA DIPUTADA LE RECLAMÓ “DIÁLOGO Y ACCIONES” A ARCIONI

La cancelación de las sesiones en la Legislatura de Chubut logró cuestionamientos de diversos sectores. En este contexto, los dos bloques opositores afirmaron que a partir de la semana próxima exigirán que el cronograma anunciado a principios de este año se respete tal como está previsto. De esta manera, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio unificaron criterios y exigieron que la Unicameral provincial vuelva a su actividad.

Al respeto, Adriana Casanovas, presidenta del bloque del Partido Justicialista dentro de la Legislatura, remarcó que “la pandemia es una realidad mundial que nos tocó a todos y que creo que no podemos dejar de verla. Otra cosa es nuestra provincia que viene ‘a los tumbos desde hace tiempo’ y que se ha visto mucho más con la pandemia, pero no podemos echarle la culpa a la pandemia porque los que somos de acá sabemos cómo viene. Nuestra provincia está en una crisis económica y política aceptada y que uno lo ve más después de asumido”.

Suspensión de las sesiones

En cuanto a las sesiones suspendidas, la diputada provincial del Frente de Todos dijo: “El tema de la Legislatura es terrible, porque el Gobierno se sigue manejando con DNU (decretos de necesidad y urgencia) que no son tratados y que siguen cayendo. El DNU tiene 30 días y se debe juntar la cámara. Si no se hace, el DNU cayó. Ellos quieren volver a presentar lo mismo y eso es ilógico”.

Además, en una entrevista con Radio Chubut, sostuvo que “la Legislatura no funciona porque los empleados no cobran los sueldos, es eso. No es que no podamos sesionar por la pandemia. Los trabajadores no quieren trabajar porque no han cobrado”.

“El tema es un problema económico que no se están pagando los sueldos como otros muchos sectores. Hay otros sectores que se han tomado como servicios esenciales como servicios públicos. Pero se lo incluye en el DNU como servicio esencial y no le paga el sueldo”, agregó.

“No propone nada”

La legisladora provincial también hizo referencia a las gestiones impulsadas por el gobernador Mariano Arcion, de quien dijo que “tiene que sentar a todos los gremios y sectores políticos y plantear como vamos a salir de esto, pero él no propone nada. Él tiene que hacer un acto de sinceridad. Lamentablemente vamos a un callejón sin salida y cada vez tenemos menos tiempo”.

“Si nosotros hubiésemos ganado esto no nos hubiese pasado porque no íbamos a prometer algo que no pudiéramos cumplir. Le íbamos a hablar a la ciudadanía con la verdad e íbamos a evitar los gastos innecesarios”, enfatizó Casanovas.