El Secretario General de la APEL, Ángel Sierra, se mostró satisfecho por el proyecto de ley que enviará el viernes el Poder Ejecutivo para la autarquía en los Poderes Legislativo y Judicial, “esto significa ni más ni menos que la autarquía de los poderes, lo que implica que se podrá contar con la totalidad del presupuesto a lo largo del año”.

Expresó si bien no vio el proyecto de ley estima que el flujo de dinero puede ingresar por semana, cada quince días o por mes “así funciona la ley de autarquía y de acuerdo a la coparticipación va ingresando el dinero y serían las autoridades que ordenen cómo se usará la plata”.

Sostiene que el proyecto es a futuro, “no es que los empleados a partir del mes que viene cobrarán sus sueldos en regla porque sabemos que la provincia está muy complicada por el poco ingreso que tiene de coparticipación que afecta a todos los sectores de la administración pública”.

Sierra considera que será una solución a largo plazo y de acuerdo a como vaya mejorando la economía, “y el dinero que vaya entrando serán las autoridades que decidan cómo se empleará si en sueldos o en insumos”.

Interpreta que la intención es que se avance cuanto antes “queremos brindarle una solución a los empleados que no será a corto plazo, es bueno la independencia de poderes para que funcione como corresponde”.

Sesionan la próxima semana

El Secretario General de APEL indicó que no sabe qué han decididos las autoridades del Poder Legislativo aunque estima que la próxima semana habría sesión. “No sabemos si será presencial o virtual, quizá algunos vengan y otros la sigan on line, pero creo que será presencial”.

Comparte con la Resolución del Ministro de Salud en que esta semana no hubiese sesiones ante la aparición en Trelew de dos casos, “más allá que los concejos deliberantes de Rawson y Trelew sesionaron, es diferente a que se trasladen los diputados de Comodoro Rivadavia o la cordillera, me pareció apropiada la decisión del gobierno para evitar que pueda complicarse la situación”.