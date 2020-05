* Por J. Evans

“Tommy” fue sobreseído de la causa conocida como “La manada de Chubut” y quedó desvinculado del proceso por pedido del fiscal general de Rawson, Fernando Rivarola. La Justicia archivó, de esta forma, la causa sobre uno de los denunciados como integrante de “la manada” que abusó de una adolescente de 16 años en 2012.

El hecho, recién se conoció el año pasado, a través de las redes sociales, cuando la víctima relató lo que sufrió. Fue abusada por cuatro hombres, en una casa de Playa Unión, cuando festejaban el Día de la Primavera, mientras una quinta persona mantuvo la puerta de la habitación cerrada para que no ingrese ni salga nadie.

En opinión del fiscal, esa participación fue secundaria. “Mantuvo cerrada desde el interior la puerta de la habitación donde los otros imputados llevaron a cabo las acciones abusivas”, indicó en el escrito que presentó para pedir el sobreseimiento.

Para realizar la audiencia, solicitó que se habilite la Feria Extraordinaria que el Poder Judicial cumple en el marco de medidas por la pandemia de Coronavirus. El hecho, que inicialmente fue calificado como “abuso sexual con acceso carnal”, se modificó por “abuso sexual gravemente ultrajante”. No hubo información oficial al respecto.

Ahora bien, “se trata de una participación en un hecho ajeno, en un espacio temporal acotado (al momento que una de sus amigas habría querido ingresar a dicho lugar), que conforme las circunstancias de realización descriptas y las secuencias de hechos postulada por el Ministerio Público Fiscal, no se presenta como una cooperación esencial para la concreción del abuso atribuido al resto de los imputados”, dijo Rivarola.

En su relato, la víctima contó que esa noche fue con un grupo de siete amigas a la casa de uno de los acusados (nieto de un exgobernador) pero al poco tiempo de llegar perdió la consciencia. Lo siguiente que recuerda es estar en una habitación donde cuatro varones la abusaron, y el quinto sostenía la puerta para que nadie entrara. En ese estado la descubrió una de las chicas con las que había ido a la fiesta y la rescató. El dueño de casa echó a todos con la advertencia de que no contaran nada

El fiscal también dice que “Tommy” tenía 17 años, por lo cual “cobra especial importancia la edad que tenía al momento de los hechos”.

La víctima tenía 16 años al momento de ser abusada. Se tuvo que ir de la ciudad, y hasta tuvo un intento de suicidio, según reconoció en las redes sociales. Sólo el tiempo y la ayuda psicológica y psiquiátrica la ayudaron a rearmarse y así pudo, por fin, compartir su historia.

Los acusados son integrantes de familias influyentes y poderosas de la zona. El fiscal valoró como positivo el contexto familiar. “Debe analizarse la personalidad, contexto familiar y pronóstico”, sostuvo para pedir el sobreseimiento. Y agregó: “Estamos frente a una persona distinta evidentemente de aquel adolescente que hubiera estado detrás de la puerta de aquella habitación (solo basta repasar sus datos personales y la apreciación directa de su persona en audiencia)”.

También valoró que a “Tommy” el proceso penal le acarreó consecuencias. Por ejemplo, los escraches. Y que el Gobierno de Estados Unidos no le haya renovado la visa por el proceso penal. El joven estaba radicado en Miami, donde tiene una empresa vinculada al rubro de la pesca y de la gastronomía. Con el sobreseimiento, podrá volver a tramitar la visa y regresar al país del norte.

No se sabe si “Tommy” pasará a ser testigo, citado por el fiscal, para que declare sobre lo que vio. Pero su sobreseimiento abre la puerta para que los demás imputados también soliciten quedar fuera del proceso. Uno de ellos, ya solicitó declarar.