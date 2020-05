RUNNING

La Edición 2020 de la Carrera de Running “Aventura Franca Austral” fue suspendida por su organización, a cargo de Costa Fusión Eventos Deportivos.

La postergación responde, claramente, a la pandemia COVID-19. Por ello, el evento que había sido programado para el 2 de agosto, se ha pasado para próximo año 2021.

No se correrá la Edición 2020

La tradicional carrera que tiene la característica de realizarse dentro del “Área Natural Protegida El Doradillo” en compañía de las ballenas no podrá realizarse este año, dadas las circunstancias de público conocimiento ante el avance de la pandemia COVID-19.

La “Aventura Franca Austral”, pautada para el 2 de agosto de este año, fue finalmente suspendida por su organización, a cargo de Costa Fusión Eventos Deportivos. Vale destacar que para esta Edición, se habían modificado las distancias a 9K, 19K y 26K; y ajustados los circuitos, lo cual había generado grandes expectativas y entusiasmo en los participantes.

Si bien desde la organización trataron de no apresurar la decisión debido a la gran cantidad de inscriptos que ya tenían (incluidos atletas mexicanos y de Brasil) y al saber que es una carrera que no permite mucha modificación de agenda (ya que se caracteriza por correrse en los meses de invierno donde se puede avistar la mayor cantidad de ejemplares de ballenas francas), la medida resulto la menos deseada y hubo que cancelar el evento.

Aventura Franca Austral pasa su edición directamente al año 2021 y agradece el apoyo de los corredores que la siguen eligiendo como una de sus carreras preferidas, a las empresas que acompañan y facilitan la organización y a la Municipalidad de Puerto Madryn quienes a través de las Subsecretaría de Deportes y la Secretaria de Turismo brindan la posibilidad de realizar esta carrera que es distinta a todas las carreras del mundo y que pone en valor a nuestro patrimonio natural a través de la actividad física y respetando el medio ambiente.

Ante cualquier inquietud para la devolución de su dinero o para consultar sobre la edición 2021 comunicarse al mail de la organización: costa.fusion@hotmail.com o en la web del evento.