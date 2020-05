CUESTIONÓ CRITERIOS SOBRE EL REPARTO DE FONDOS NACIONALES

El diputado nacional Ignacio Torres pidió que la crisis que atraviesa la provincia de Chubut ocupe un lugar en la agenda nacional, cuestionó la administración de Mariano Arcioni y cargó contra los criterios de distribución de los ATN a las provincias.

Al participar del programa “Debate Abierto” que se emite por la señal C5N, el legislador nacional debatió con su par del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, acerca del denominado impuesto a la riqueza, los impuestos a las Pymes y los sectores productivos, y el proyecto de ley de solidaridad sindical que impulsa el legislador de Chubut.

“No estoy en contra de gravar al capital, el problema es para qué, qué hacemos con ese dinero”, dijo Torres al tiempo que agregó que “la matriz fiscal argentina es una de las más regresivas del mundo”.

En ese sentido, el legislador por Chubut sostuvo que resulta necesario “sacarle el pie de encima a las pymes, a las empresas que generan laburo”, indicó al señalar que “si hay un gravamen a las grandes fortunas, y eso implica un alivio para todo el otro 99% de los que están en la trinchera, que tienen que trabajar de lunes a jueves solo para pagar impuestos, bienvenido sea”.

Crisis provincial

En otro pasaje de la entrevista, Torres se refirió a la crisis que atraviesa Chubut, y puso en debate el reparto de fondos de Nación a las provincias; “la caída del barril afecta muchísimo a las arcas provinciales, hay más de 60 mil familias que no están cobrando, empleados públicos, y acá no tienen que ver el coronavirus, ni el Fondo Monetario Internacional, porque esto viene desde hace mucho tiempo”.

“Chubut está literalmente incendiada”, afirmó el legislador al tiempo que consideró necesario un criterio más federal de distribución de fondos nacionales, “me llama mucho la atención por qué Chubut no es agenda nacional, no tuvimos ninguna muerte por coronavirus, pero tuvimos tres muertes lamentablemente por una de las crisis institucionales y conflictividad social más grande en la historia de la provincia”, remarcó Torres.