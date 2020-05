El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, admitió este domingo que el gobierno de Donald Trump lanzará un plan para reactivar la economía que podría suponer una amenaza para la salud de los estadounidenses frente a la pandemia del nuevo coronavirus, pero estimó que no habrá «un riesgo considerable» si se hace con cuidado.

“De hecho, creo que existe un riesgo considerable si no reabrimos, estamos hablando de un daño económico permanente para el pueblo estadounidense; vamos a reanudar la actividad de una manera razonada, lo que permitirá la vuelta al trabajo con seguridad”, argumentó.

La Casa Blanca dejó en las manos de los gobernadores y otras autoridades locales el proceso de reapertura del país, aunque Trump en Twitter llamó a “liberar” a aquellos estados con medidas más estrictas de confinamiento como Michigan, gobernado por los demócratas y clave para las elecciones de noviembre, en las que se juega su reelección.

Actualmente, 35 de los 50 estados ya han abierto playas, restaurantes y peluquerías, mientras el resto sigue apostando por la prudencia.

Los responsables económicos del gobierno de Trump desfilaron este domingo por las grandes cadenas de televisión con un mismo mensaje: existen protocolos para minimizar el riesgo de volver al trabajo y es necesario hacerlo cuanto antes para paliar los estragos de la recesión, reseñó la agencia de noticias EFE.

Coincidente con Mnuchin, uno de los asesores económicos de la Casa Blanca, Kevin Hasset, avisó hoy que la tasa de desempleo podría llegar al 20% en mayo, una suba abismal comparada con la actual del 14,7% que sitúa la desocupación a niveles no vistos desde la Gran Depresión de la década de 1930.

“Mirando la llegada de pedidos (de subsidios), parece que probablemente nos acercaremos al 20% en el próximo informe” correspondiente a mayo, indicó Hasset en la cadena CNN.

En paralelo, dentro de la Casa Blanca creció la preocupación por la llegada del virus al círculo más cercano a Trump con la confirmación de tres casos en las últimas horas.

El jueves dio positivo un asistente personal del mandatario, y el viernes se confirmó el contagio de Katie Miller, la vocera de prensa del vicepresidente Mike Pence, así como de una asesora de Ivanka Trump, hija del mandatario.

Estados Unidos sigue siendo el mayor foco del mundo en términos absolutos con 1,3 millones de casos y al menos 79.000 muertes por coronavirus, según el recuento extraoficial de la Universidad Johns Hopkins.

El estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia con 26.612 muertos, registró el sábado 521 nuevas hospitalizaciones, su menor cifra desde el pasado 20 de marzo, cuando las autoridades prohibieron toda actividad no esencial para detener la expansión del virus, anunció este domingo el gobernador Andrew Cuomo.