LA DISPUTA POR QUIEN TENDRÁ LA APP DEFINITIVA PARA CONTROLAR A LA POBLACIÓN, NO SOLO ES CUESTIÓN DE CHINA O DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL. ENTRE TANTAS PLATAFORMAS Y APLICACIONES OBLIGATORIAS, NADIE QUIERE QUEDARSE AFUERA DE PODER ADMINISTRAR EL PANEL DE CONTROL Y SER EL DUEÑO DE LAS ALMAS DE LOS MUNDANOS

Especial para El Diario por A.L.



Estamos viviendo el inicio de una distopía, donde nuestros gobernantes luchan desde las sombras por hacerse de la información privada y de la metadata de la población. Sin ir más lejos, nuestro presidente discretamente informa de la obligatoriedad del uso de la App “Cuidar” mientras de fondo se escucha un grito de “nos van a controlar!”. Si las palabras “obligatorio”, “permisos”, “declaración jurada” y “plataforma”, no te generan escalofríos es porque ya estas adormecido y listo para formar parte del rebaño, o bien no sos residente del Chubut. Y el motivo es porque esas palabras ya las escuchamos tantas veces por esta zona que ya la normalizamos.

Es obligatorio pero lindo como un arcoíris

La excusa perfecta para que entres como niño sonriente que está por comer un helado. ¿Cómo será esa grandiosa aplicación que me ayuda a estar saludable y no contagiar a la sociedad? ¿Cuántos sensores aprovechará del celular para decirme si estoy infectado o a punto de infectarme? Quiero saberlo Ya!

Accediendo por primera vez

Todas estas aplicaciones tienen un uso idéntico. Primero comenzamos por la parte de registrarnos, donde nos piden nuestro número de documento, que declaremos nuestra información privada para actualizar las bases de datos, y que demos permisos a la aplicación de acceder al gps, wifi, 3g, y cámara de nuestro celular.

El autotest

Menuda decepción en tu cara, al darte cuenta que estas aplicaciones no son más que un cuestionario de las cuatro o cinco preguntas que ya todos sabemos: ¿Tenés más de 37.5º de temperatura?¿Te duele la garganta?¿Tos seca?¿Dificultades para respirar?¿Falta de olfato o gusto? Muchas gracias, usted no parece tener síntomas de covid-19. Cuidate y quedate en casa. La aplicación te pondrá una carita de smile y todos felices volviendo a Instagram.

¿Entonces por qué tanto alboroto por mis datos?

El uso que le vas a tener que dar a este tipo de aplicaciones va más allá de tu imaginación. Sería ingenuo creer que ese fue todo el ciclo de vida de tanto código programado: La instalaste, diste tus datos, te hiciste el test, dio negativo y podes seguir con tu vida. Ya que vas a ser un eslabón de la sociedad mientras te lo permita. Esa pantalla de “Usted no parece tener síntomas”, va a tener más vistas que tu mejor selfie.

Tus datos realmente no importan, y tu ubicación tampoco es imprescindible. No basta más que cruzar un par de facturas de servicios para saber donde vivís, mirar tu recibo de sueldo para ver a dónde vas a ir a trabajar, que publiques algo por internet y con la IP saber por dónde estuviste, y tener un policía cada tantas cuadras para controlar que mantengas la “cuarentena”. Acá estamos hablando de poder controlar tu libertad.

La lucha por el panel de control

Obviamente que todas las aplicaciones tienen un panel de control, un lugar para mirar estadísticas, y otro para registrar errores. Pero nos vamos a centrar en el primero, ya que de estadísticas y errores no esteramos todos los días por los medios. La gran pregunta es ¿qué pueden hacer en ese panel de control? Básicamente prender o apagar tu actividad social (para no decirle libertad), y es por ello que todos quieren tener el acceso al botón derecho-> eliminar.

El clic de la venganza

También conocido como el “falso positivo”, hay que pensar que sucede cuando un error en la aplicación hace que tu mundo se ponga patas para arriba. Las cosas que podrías hacer para pedir que revean tu “estado social” estaría muy limitada a que alguien te responda. “En este momento todos nuestros operadores se encuentran ocupados, intente más tarde”. Explicarle a la policía que no estás contagiado, que tenés que ir a trabajar y que tu aplicación tiene un error… misión imposible.

¿Y si todo fue culpa de un clic accidental en el panel de control?¿Y si justo pasaste por un lugar donde se estaban manifestando y fuiste catalogado como “no deseable”?¿Y si estás reclamando que te paguen el sueldo que te deben?¿Y si… coso?

Lo que sucede a tu alrededor

En el mundo las empresas Google y Apple están ansiosas por vender su versión de la “Plataforma” al gobierno que lo desee y pueda pagarla. En Tierra del Fuego se prohibió el uso de una App similar llamada “TDF Unida” ya que violaba un par de derechos y fue catalogada inconstitucional. En Chubut la “Plataforma” era obligatoria mientras obligaba aceptar “términos y condiciones” que aparecieron luego de un mes.

Entonces nos preguntamos: ¿Estamos listos para una versión de “Elige tu propia aventura” mezclada con “Black Mirror”?… Porque esto recién esta por empezar.