Ante las medidas que se toman para intentar frenar la propagación del coronavirus, crece la preocupación sobre la pérdida de empleos que podría producirse tras la pandemia. Sin embargo, la delicada situación laboral en Chubut no es nueva, ya que los indicadores muestran que desde hace una década no se han generado fuentes de empleo genuinos, debido a que el incipiente crecimiento de algunos sectores en un año, se ven reducidos ante la pérdida de empleos en otro sector.

Mucho se ha dicho acerca de la necesidad de modificar la matriz productiva de Chubut y generar fuentes de empleo genuinas. Precisamente fue ese uno de los ejes de la campaña a la gobernación de 2019, en la que todos los candidatos se embarcaron con sus respectivos discursos.

Lo cierto es que a casi un año de las elecciones a Gobernador, pocas son las expectativas sobre la generación de empleo, y ante la crisis que se perfila producto de la pandemia, todo indica que por lo pronto todo se resumirá a sostener las fuentes de trabajo ya existentes y con ciertas dificultades para cancelar salarios.

Si bien es cierto que los últimos indicadores revelan un crecimiento en la cantidad de trabajadores de la Administración Pública de Chubut, esto no tiene su correlato en el sector privado.

En este contexto, el economista Facundo Ball, director del Departamento Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, aseguró que en diciembre de 2010 había 95.226 empleados registrados en el sector privado en la provincia. En tanto que nueve años después, en diciembre de 2019, la cantidad de empleos resultó en 95.165.