PIDEN AYUDA PARA REGRESAR

Lourdes Romero y Matías Gutiérrez son dos ciudadanos de Puerto Madryn que actualmente se encuentran varados en Cali, Colombia, donde realizaban una performance artística como “estatuas vivientes”.

Tras el avance del Covid-19 en dicho país, advirtieron que todavía no tuvieron respuesta alguna sobre la posibilidad de ser repatriados en un vuelo humanitario, mientras que “Aerolíneas Argentinas cobra 500 dólares y Latam ubica personas que ya cuentan con pasaje, por lo que no fuimos seleccionados”.

En este contexto, pidieron ayuda “antes de que sea demasiado tarde”.

USD500 para “volver a casa”

Al respecto, Romero mencionó que “estamos varados desde el 16 de marzo” y relató que “veníamos trabajando día a día con nuestras ‘estatuas vivientes’ y, dada la situación, no podemos hacerlo”.

Asimismo, planteó que “muchas personas no tienen techo ni comida, y todavía no recibimos respuesta sobre vuelos humanitarios de parte de la embajada, ya que Aerolíneas Argentinas está cobrando 500 dólares, Latam está haciendo vuelos sólo para personas con pasaje, dentro de las cuales nosotros no quedamos seleccionados”.

“Que no sea demasiado tarde”

Por otro lado, la vecina de la ciudad del Golfo lamentó que “nos toca esperar más tiempo para saber cuándo podemos ir” y advirtió que “la ayuda que necesitamos es la difusión para que se entienda que necesitamos respuesta claras” y remarcó que “la incertidumbre es terrible; necesitamos saber un cronograma de vuelo, cuándo puede llegar el Hércules a buscarnos a Colombia y que no sea demasiado tarde, que no pase como en Ecuador donde había gente por todos lados infectada”.

“Todavía no llegan”

Finalmente, la mujer expresó que “han rescatado a los argentinos varados por todos lados, en Ecuador y en Perú inclusive, pero a Colombia todavía no llegan, no tenemos respuestas y no sabemos qué va a pasar”, por lo que pidió difundir su situación a través de una página de Facebook surgida en el contexto de la pandemia, “Varados en Colombia”, donde “subimos nuestros casos, nuestras ideas y nuestra forma de hacernos oír”.