ATLETISMO

La destacada atleta de Trelew, Evangelina Thomas, debió también, como tantos deportistas chubutenses, reorganizar sus entrenamientos en esta etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

A “Vanshi” nada la detiene y readaptó sus entrenos realizándolos en su casa, cumpliendo con rutinas para seguir en plena carrera por sus objetivos deportivos. “El deportista es creativo, buscamos nuevas formas de estar en movimiento”, contó al área de prensa de Chubut Deportes.

Objetivos internacionales

Evangelina Thomas, la atleta de Trelew conversó con el área de prensa del ente deportivo provincial Chubut Deportes sobre su preparación durante la cuarentena, readaptado sus entrenamientos a desarrollar en su hogar.

Hace poco más de un año, “Vanshi” retornó a su ciudad natal para enfocarse en el deporte. “En este momento, me encuentro en Trelew. Ya hace un año me vine de Buenos Aires para poder enfocarme 100% a mis objetivos y proyectos deportivos. Siempre me sentí muy cómoda en el sur, y tengo todo mi equipo de trabajo”.

Desde su regreso a la provincia, está entrenando en el Centro de Entrenamiento y Desarrollo Deportivo de Trelew (CEYDDET), bajo las órdenes de “Peto” Ruiz; juntos decidieron darle prioridad a las distancias largas. Desde entonces, Vanshi pudo conquistar carreras y romper marcas tanto en la zona como a nivel nacional: “Estoy feliz que después de un año en enfocarme duro a mis entrenamientos pude obtener logros nacionales y pensar en carreras internacionales. Es importante ponerse objetivos. Por más de 10 años me dediqué a representar a mi país en carreras de pistas obteniendo logros internacionales y hoy estoy enfocada y trabajando para obtenerlo en distancias más largas. Para seguir encontrando mi mejor versión”, asegura.

El Maratón era meta

Luego de un gran 2019, el 2020 se planteaba con muchos desafíos. “Este año iba a debutar en Maratón, ya teníamos dos países para poder ir hacer el debut. También, queríamos ir al Nacional de 21 KM y buscar la marca para representar al país en el Iberoamericano de mayores, en España. Además de correr las carreras de la zona y también a nivel nacional”.

Entrena en casa

En la actualidad, la cuarentena obligatoria que estamos viviendo, no detiene los objetivos ni la preparación de Vanshi. La atleta reconoce que “fue un cambio para todos y la verdad es que el deportista es muy creativo, lo somos. Buscamos formas y maneras para poder seguir en movimiento”, pero a la vez explica que “en lo personal hago trabajos aeróbicos en bicicleta y trabajo de circuitos vía zoom con mi entrenador. Nos mantenemos en contacto. Para poder seguir en movimiento, y trabajamos puntos débiles. Pero todo con calma. No nos desesperamos, estamos contentos. Porque por más que no tengamos la libertad para entrenar, estamos mejorando muchos otros aspectos”.

Cuenta con el acompañamiento de Chubut Deportes

“En este momento es importante poder contar con el apoyo de Chubut Deportes, siempre los representé: Entregué mi vida al deporte y representar a mi provincia” destaca Vanshi y además agrega: “Hoy me encuentro con una beca especial, de lo cual estoy agradecida, pero voy a pelear para conseguir que eso pueda cambiar. Ya que le dedico horas, tiempo, porque mis objetivos son preparar carreras nacionales e internacionales. Para en un futuro poder hacerlo en un Juego Olímpico. Cuento con un CV deportivo muy completo y tengo ganas de seguir completándolo. Trabajo todos los días en este objetivo y creo que los logros del año pasado son prueba de eso. Por eso, es importante el apoyo y el acompañamiento, estoy muy agradecida”.

La yoga y la meditación, también en su espacio

Pese a estar focalizada en los objetivos personales y deportivos, Vanshi toma conciencia del momento histórico que estamos atravesando y tiene en cuenta lo importante que es mantenerse activo: “es doloroso lo que estamos viviendo. Pero el ser humano es muy inteligente, hay que saber aprovechar estos momentos, yo trato de sacarle el jugo, disfruto de estar en casa y tomarme mis tiempos. Hago yoga, meditación, cursos y ahora arranqué clases de danzas clásicas. Expando mi creatividad para que mi cuerpo se sienta libre por eso mismo no me siento que estoy encerrada. Me siento muy libre”.