REPUDIAN EXPRESIONES QUE PROPICIEN VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN

La difusión de un pedido de juicio político para Miguel Ángel Donnet sustentado en polémicas expresiones a través de redes sociales, alertó a los ministro del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas y Alejandro Panizzi, y emitieron un comunicado en el que toman distancia del cuestionado Ministro.

“Ante la información de público conocimiento vinculada a expresiones que se le atribuyen al doctor Miguel Donnet, las que habrían sido emitidas en una red social, este Superior Tribunal de Justicia, hace saber que el vocal se encuentra con licencia médica desde hace meses, no teniendo contacto alguno con la institución, lo que ha imposibilitado a este Cuerpo, tomar contacto con el mismo a fin de obtener certezas respecto del hecho atribuido”, indica el texto del comunicado.

En ese sentido, advierten que “sin perjuicio de ello, es pertinente expresar el máximo repudio de éste Tribunal ante cualquier tipo de expresiones que propicien la discriminación, la violencia y la vulneración de los derechos humanos de las personas, las emita quien las emita”.

El Superior Tribunal “ha mostrado en distintas oportunidades un firme y claro posicionamiento que concuerda con los estándares internacionales en materia de igualdad, no discriminación, género y derechos humanos. No sólo en sus pronunciamientos jurisdiccionales, sino al interior de la institución”, sostienen las máximas autoridades del Poder Judicial de Chubut.

“Este Poder del Estado se ha organizado para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y es en ese camino que auspiciamos que los mecanismos institucionales funcionen adecuadamente, evaluando la existencia de los hechos mencionados y en tal caso atribuyendo o deslindando las responsabilidades funcionales del doctor Donnet”, finaliza el comunicado que lleva la firma de los ministros Mario Vivas y Alejandro Panizzi.