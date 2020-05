12:44 am

En Comodoro la concentración de docentes reclamando en la calle este domingo fue importante, y tal como lo había anunciado el ministro de Seguridad, Federico Massoni, la Policía de Chubut les notificó de la infracción a la cuarentena y elevaría la causa a la Justicia Federal. Las amenazas veladas del funcionario no amedrentaron a los docentes que decidieron salir a la calle de todos modos, e incluso los más creativos usaron carteles con leyendas tales como “¿Querés saber quiénes somos?. Los que no cobramos hace dos meses”. Las manifestaciones se realizaron sin conflicto, pero provocando malestar en el Gobierno que observa cómo los trabajadores encuentran el modo de visibilizar su reclamo a pesar de las múltiples restricciones de circulación que hay en Chubut, so pretexto de la cuarentena.